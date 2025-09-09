Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Laiku nesustojęs vairuotojas to pasigailėjo: vaikų klykimas buvo mažiausia problema

2025-09-09 17:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 17:15

Važiuojant automobiliu labai svarbu laiku sustoti ne tik prasivaikščioti, bet ir apsilankyti tualete. Vienas amerikietis tėtis keliaudamas kartu su 4 vaikais to laiku nepadarė ir vėliau labai to pasigailėjo.



0

Vaizdo įraše matyti, kaip šeima tamsiu paros metu važiuoja automobiliu, o galinėje sėdynėje sėdintis sūnus Joshua užsimanė į tualetą. Tačiau nebuvo, kur sustoti, todėl berniukui teko gamtinius reikalus atlikti į puodelį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas būtų buvę gerai, jei jo tėtis nebūtų kelyje kliudęs kliūties. Susvirduliavus automobiliui berniukas neišlaikė puodelio ir visas jo turinys išsiliejo ant galinės sėdynės.

Kartu su berniuku galinėje sėdynėje sėdėjęs jo brolis ėmė klykti ir verkti, ašarų nesulaikė ir pats Joshua. O štai sesei ir dar vienam broliui ši situacija sukėlė tik juoką.

Šiuo vaizdo įrašu šeima vėliau pasidalijo su laidos „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“ kūrybine komanda, o šį vaizdelį išvydę laidos žiūrovai nesulaikė juoko.

Gera žinia TV6 žiūrovams – nuo šiol „Juokingiausius Amerikos namų vaizdelius“ galėsite pamatyti ir jūs!

Nuotaikingą laidą žiūrėkite kiekvieną pirmadienį-ketvirtadienį 20 val. per TV6!

Straipsnis parengtas pagal laidą „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.

Aprašytą vaizdelį galite pamatyti straipsnio pradžioje esančioje laidoje nuo 21:10 minutės.

Į viršų