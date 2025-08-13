Nufilmavo, kas dėjosi traukiniui nuvažiavus nuo bėgių: galimai gabeno pavojingas medžiagas

„Apie 14 val. vietos laiku nuo bėgių nulėkė maždaug 35 vagonai“, – teigiama bendrovės pranešime.
Pasak pirmąją žinią paskelbusios žiniasklaidos priemonės „ABC News“, traukinys galėjo gabenti pavojingas medžiagas. Nelaimės metu niekas nenukentėjo, tačiau Palo Pinto ugniagesiai gesino kilusį gaisrą.
„Union Pacific Railroad“ nurodė, kad į įvykio vietą vyko papildomos pajėgos, o incidento priežastys tiriamos. Palo Pinto srities tarnybos patikino, kad incidentas yra laikomas „pavojingų medžiagų nuotėkio sąlygota ekstremalia situacija“.
Nufimuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip atrodo avarijos vieta. Matyti, kad vienoje vietoje vienas ant kito yra sukritę cisterniniai vagonai, kuriuose galimai yra pavojingos medžiagos.
Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.
