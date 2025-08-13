Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nufilmavo, kas dėjosi traukiniui nuvažiavus nuo bėgių: galimai gabeno pavojingas medžiagas

2025-08-13 10:08 / šaltinis: Reuters ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Reuters ir tv3.lt aut.
2025-08-13 10:08

Antradienį, rugpjūčio 12 d., maždaug už 3 kilometrų į rytus nuo Gordono miesto, esančio Teksaso valstijoje, nuo bėgių nulėkė „Union Pacific Railroad“ traukinys. Apie nelaimę pranešė pati bendrovė.

Antradienį, rugpjūčio 12 d., maždaug už 3 kilometrų į rytus nuo Gordono miesto, esančio Teksaso valstijoje, nuo bėgių nulėkė „Union Pacific Railroad“ traukinys. Apie nelaimę pranešė pati bendrovė.

0

„Apie 14 val. vietos laiku nuo bėgių nulėkė maždaug 35 vagonai“, – teigiama bendrovės pranešime.

Nufilmavo, kas dėjosi traukiniui nuvažiavus nuo bėgių: galimai gabeno pavojingas medžiagas
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nufilmavo, kas dėjosi traukiniui nuvažiavus nuo bėgių: galimai gabeno pavojingas medžiagas

Pasak pirmąją žinią paskelbusios žiniasklaidos priemonės „ABC News“, traukinys galėjo gabenti pavojingas medžiagas. Nelaimės metu niekas nenukentėjo, tačiau Palo Pinto ugniagesiai gesino kilusį gaisrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Union Pacific Railroad“ nurodė, kad į įvykio vietą vyko papildomos pajėgos, o incidento priežastys tiriamos. Palo Pinto srities tarnybos patikino, kad incidentas yra laikomas „pavojingų medžiagų nuotėkio sąlygota ekstremalia situacija“.

Nufimuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip atrodo avarijos vieta. Matyti, kad vienoje vietoje vienas ant kito yra sukritę cisterniniai vagonai, kuriuose galimai yra pavojingos medžiagos. 

Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.

