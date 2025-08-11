Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Tokio gamtos šėlsmo pamatyti nesitikėjo – vaizdas paliko be žado

2025-08-11 21:15 / šaltinis: Reuters ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Reuters ir tv3.lt aut.
2025-08-11 21:15

Kubos sostinėje Havanoje rugpjūčio 8-ąją gyventojai galėjo stebėti neeilinį gamtos šėlsmą – virš jūros susiformavusį didžiulį vandens viesulą. Gyventojai ėmė tai filmuoti ir dalintis vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose.

Kubos sostinėje Havanoje rugpjūčio 8-ąją gyventojai galėjo stebėti neeilinį gamtos šėlsmą – virš jūros susiformavusį didžiulį vandens viesulą. Gyventojai ėmė tai filmuoti ir dalintis vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose.

0

Įvykio liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip šalia Kubos krantų susiformavo didžiulis vandens viesulas. Vaizdo įrašuose girdėti nustebusių gyventojų komentarai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot vietos žiniasklaidos, šis vandens viesulas gana greitai išsisklaidė, niekas nuo jo nenukentėjo.

Vandens viesulai susidaro virš vandens, bet niekada nepasiekia krantų. Dažniausiai jie susidaro tropinėse ir subtropinėse klimato zonose.

Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.

