Tokio gamtos šėlsmo pamatyti nesitikėjo – vaizdas paliko be žado

Įvykio liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip šalia Kubos krantų susiformavo didžiulis vandens viesulas. Vaizdo įrašuose girdėti nustebusių gyventojų komentarai.
Anot vietos žiniasklaidos, šis vandens viesulas gana greitai išsisklaidė, niekas nuo jo nenukentėjo.
Vandens viesulai susidaro virš vandens, bet niekada nepasiekia krantų. Dažniausiai jie susidaro tropinėse ir subtropinėse klimato zonose.
Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!