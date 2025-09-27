Viešumoje – būrys žinomų veidų: pasirodė ir seniai matyta Mia

K. Strolienė džiaugėsi – susipažinti su unikaliu prekių ženklu, kuris sukurtas žmogaus, jaučiančio begalinę meilę ir aistrą Afrikai, susirinko gausus būrys kvapomanų, rašoma pranešime spaudai.
Vilniuje gausus būrys žinomų žmonių turėjo unikalią galimybę patirti Afrikos gamtos grožį per kvapus (nuotr. Mikos Savičiūtės)
Širdis dainuoja, kai didžiausiame mūsų salone matau tiek žmonių, tokiomis akimirkomis žinau, kad einame tinkamu keliu ir darome viską, kas atliepia ir laimingus daro mūsų bendruomenės narius. Didžiuojuosi šiandien galėdama pristatyti dar vieną mūsų naujieną – tai kvepalų linija, įkvėpta Afrikos gamtos grožio. Visi jų kvepalai originalūs, išskirtiniai ir pasakojantys unikalią istoriją. Šį prekių ženklą atradome dar praeitą pavasarį Milane vykusioje vienoje didžiausių pasaulio parfumerijos parodų – „Esxence“. Mane jie sužavėjo, nes turi savo veidą, identitetą, savo istoriją.
Šiandien rinkoje kuriančiųjų kvepalus labai daug – tik ne visi jie originalūs. O man labai svarbu surasti ir į Lietuvą atvežti tik tai, kas yra unikalu“, – sakė K. Strolienė.
Nišinės parfumerijos renginių išsiilgę kviestiniai svečiai atidžiai klausėsi „Reserve en Afrique“ įkūrėjos Valerios Kozhevnikov’os istorijos bei pasakojimo, kaip buvo kurtas kiekvienas kvepalų buteliukas. „Labai žaviuosi Afrika. Pati į Afriką išvykau ieškoti geresnio gyvenimo. Mūsų su vyru Etienne Hadad’u meilės istorija taip pat gimė Afrikoje.
Domiuosi ir žaviuosi šiuolaikiniu Afrikos menu, todėl kurdama nišinės parfumerijos kvepalus siekiu perduoti visą pačios patirtą ir išjaustą Afrikos gamtos unikalumą ir grožį. Noriu, kad žmonės nuo pirmųjų mūsų kvepalų natų patirtų tą unikalų Afrikos žemės ir joje augančių bei žydinčių augalų aromatą. Afrika be galo kontrastinga, spalvinga ir ryški, todėl ir mūsų kurtas kiekvienas kvapas kitoks, pasakojantis savo istoriją. Kvepalų buteliukuose – unikalus Afrikos gamtos patyrimas, o ant jų stiklo (iš vidaus) yra vizualizuota kvapo legenda, kuri išpurkšta tikro aukso dulkėmis“, – sakė nišinės parfumerijos kūrėja.
Kalbėdama K. Strolienė išskyrė ir pačią Valerios asmenybę – jos aistrą darbui, požiūrį į aplinką, vertybes.
„Žmonės, kuriantys šią kompaniją, yra labai atsakingi ir sąmoningi. Todėl ir prekių ženklas turi savo identitetą, veidą bei istoriją. Tai veganiškas prekių ženklas, kuriame naudojami tik natūralūs produktai. Net kvepalams kurti naudojamas alkoholis – natūralus, išgaunamas iš runkelių. Gamyboje naudojami tik natūralūs, Afrikoje augantys ingredientai – tai ir Madagaskaro vanilė, irisai iš Dramblio Kaulo Kranto, rožės ir apelsinmedžių žiedai (nerolis), atlasiniai kedrai iš Maroko, opoponaksas ir santalas iš Somalio. Unikali Afrikos gamta ir dirvožemis užaugina unikalius augalus, iš kurių išgaunami unikalūs ingredientai, turintys išskirtinį, tik šiam regionui būdingą prieskonį.
Pavyzdžiui, Madagaskaro vanilė iš esmės yra visiškai kitokia nei įprasta vanilė – ji savyje talpina daugiau spalvų ir atspalvių, todėl yra labai vertinama ir geidžiama viso pasaulio parfumerijos kūrėjų. Ir nors nesu vanilės gerbėja, ši vanilė man labai patinka. Šiuo metu tai vienas populiariausių mūsų kvapų – tikra šio rudens žvaigždė. Valerios vyras Etienne Hadad’as yra gimęs ir augęs Senegale, todėl jam svarbu rūpintis Afrika. Būtent todėl jie nuo kompanijos grynojo pelno penkis procentus pinigų skiria Afrikai – jos gamtai saugoti, žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti“, – susižavėjusi pasakojo K. Strolienė.
K. Strolienė sako, kad Afrika tikrai skamba labai egzotiškai. Ir, žinoma, tai tik idėja gamtos grožiui perteikti per kvapus, o pačiai gamybai pasitelkiami geriausi prancūzų ekspertai bei parfumerijos kūrėjai. „Labai svarbu teisingai sudėti akcentus – Afrikoje gimė pati kvepalų idėja ir istorija, iš Afrikos naudojami patys geriausi ingredientai, tačiau kvepalai gaminami Prancūzijoje. Visas unikalumas, kad iš Afrikos gamtos – visos floros ir faunos – geriausi pasaulio parfumerijos kūrėjai, tokie kaip Hamid Merati - Kashani (Dubajus), Aleksandra Monet (Niujorkas) sukūrė tokį unikalų šedevrą“, – sakė nišinės parfumerijos ekspertė.
K. Strolienė džiaugiasi, kad didžioji dalis jos į Lietuvą atvežtų prekių ženklų yra šeimos verslai. Šis Afrikos gamtos ir grožio įkvėptas prekių ženklas taip pat yra kuriamas ir valdomas šeimos. „Mane visada žavi maži, nišiniai šeimos verslai. Mūsų
pokalbis su Valeria prasidėjo apie šeimą ir išaugo į puikią bičiulystę. Pažinę mus su Povilu, jie ramiai į mūsų rankas atidavė visą distribuciją, nes žino, kaip mes dirbame ir kuriame savo verslą. Tik šeimos verslas gali suprasti kitą šeimos verslą.
Mane žavi ir Valerios paprastumas, natūralumas ir tikrumas. Tai nuostabi šeima, kuri daug keliauja, rūpinasi ne tik verslu, bet ir aplinka. Nors jai tikrai buvo sudėtinga ir nepatogu iš Afrikos atvykti pas mus, ji viską susidėliojo taip, kad tarp Paryžiuje ir Kanuose vykstančių parfumerijos parodų aplankytų ir mus. O svarbiausia – išreiškė norą aplankyti visus mūsų salonus, pakalbėti su kiekvienu mūsų įmonės žmogumi, dirbančiu su klientais.
Aš puikiai žinau, ką reiškia dalyvauti parodose, todėl žaviuosi jos atsidavimu ir meile verslui. Tai tikrai pavyzdys, iš kurio galima semtis įkvėpimo. Nepažįstu daug žmonių, kurie taip atsidavusiai dirbtų. Ir man labai artima tai, kaip ji gyvena ir kaip aistringai tiki tuo, ką daro“, – kviesdama visus pajausti Afrikos gamtos grožį per kvapus, nauja partneryste džiaugėsi K. Strolienė.
Šaltinis:
tv3.lt