Pamatytas vaizdas šokiravo vairuotojus – kelyje užvirė tikra pekla

Pietų Karolinos valstijoje, JAV, Maunt Plezanto miesto greitkelyje vairuotojo vaizdo registratorius užfiksavo, kaip audros metu šalimais trenkė žaibas. Iškart po žaibo smūgio pakilo ugnies stulpas, o tada buvo matyti, kaip nukrito ir elektros laidai.
Dėl šios priežasties daliai gyventojų dingo elektra, keliuose sustojo eismas. Laimė, per incidentą niekas nenukentėjo.
„Truputėlį per daug jaudulio pirmadienį! Dėl žaibo smūgio dingo elektra ir stojo eismas. Laimė, niekas nenukentėjo ir energetikos įmonė greitai sutvarkė žalą ir atkūrė elektros tiekimą“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Maunt Plezanto policijos departamentas.
Tiesa, internautai pareigūnų paskyrą administruojančiam žmogui negailėjo komplimentų, nes šį vaizdo įrašą įgarsino legendinės grupės AC/DC daina „Thunderstruck“.
Incidentas įvyko rugpjūčio 11 dieną.
