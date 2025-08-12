Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pamatytas vaizdas šokiravo vairuotojus – kelyje užvirė tikra pekla

2025-08-12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Reuters ir tv3.lt aut.
2025-08-12

Kai lauke audra, pamatyti žaibą nėra nieko netikėto. Tačiau pamatyti, kaip po žaibo smūgio krenta elektros laidai ir įsiplieskia gaisras, „pasiseka“ retai.

Kai lauke audra, pamatyti žaibą nėra nieko netikėto. Tačiau pamatyti, kaip po žaibo smūgio krenta elektros laidai ir įsiplieskia gaisras, „pasiseka“ retai.

0

Pietų Karolinos valstijoje, JAV, Maunt Plezanto miesto greitkelyje vairuotojo vaizdo registratorius užfiksavo, kaip audros metu šalimais trenkė žaibas. Iškart po žaibo smūgio pakilo ugnies stulpas, o tada buvo matyti, kaip nukrito ir elektros laidai.

Dėl šios priežasties daliai gyventojų dingo elektra, keliuose sustojo eismas. Laimė, per incidentą niekas nenukentėjo.

„Truputėlį per daug jaudulio pirmadienį! Dėl žaibo smūgio dingo elektra ir stojo eismas. Laimė, niekas nenukentėjo ir energetikos įmonė greitai sutvarkė žalą ir atkūrė elektros tiekimą“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Maunt Plezanto policijos departamentas. 

Tiesa, internautai pareigūnų paskyrą administruojančiam žmogui negailėjo komplimentų, nes šį vaizdo įrašą įgarsino legendinės grupės AC/DC daina „Thunderstruck“.

Incidentas įvyko rugpjūčio 11 dieną. 

Savo akimis vaizdo įrašą galite pamatyti straipsnio pradžioje.

