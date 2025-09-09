Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Tėtis sūnui žirklių daugiau nebeduos: pamatęs, ką padarė vaikas, negalėjo patikėti

2025-09-09 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 14:15

Kiekviena mama ar tėtis žino, kad palikti mažą vaiką vieną bent akimirkai dažniausiai yra didelė klaida. Tuo įsitikino ir vienas amerikietis.

Kiekviena mama ar tėtis žino, kad palikti mažą vaiką vieną bent akimirkai dažniausiai yra didelė klaida. Tuo įsitikino ir vienas amerikietis.

0

Akimirkai savo sūnų vieną palikęs tėtis tokio vaizdelio pamatyti nesitikėjo. Pasirodo, jo sūnus griebėsi žirklių ir nusprendė ką nors pakarpyti. Viskas būtų gerai, jei tai būtų buvęs popierius. Tačiau vaikas nusprendė sukarpyti... pinigus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ten buvo 80 dolerių, – girdėti, kaip filmuodamas vaizdo įrašą pasakė vaiko tėtis. – Sūnau, kitą kartą atsiklausk manęs, ką galima kirpti“, – sakė tėtis.

Šiuo vaizdo įrašu vyras vėliau pasidalijo su laidos „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“ kūrybine komanda, o šį vaizdelį išvydę laidos žiūrovai nesulaikė juoko.

Gera žinia TV6 žiūrovams – nuo šiol „Juokingiausius Amerikos namų vaizdelius“ galėsite pamatyti ir jūs.

Nuotaikingą laidą žiūrėkite kiekvieną pirmadienį-ketvirtadienį 20 val. per TV6!

Straipsnis parengtas pagal laidą „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.

Aprašytą vaizdelį galite pamatyti straipsnio pradžioje esančioje laidoje nuo 02:00 minutės.

