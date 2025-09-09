Tėtis sūnui žirklių daugiau nebeduos: pamatęs, ką padarė vaikas, negalėjo patikėti

Akimirkai savo sūnų vieną palikęs tėtis tokio vaizdelio pamatyti nesitikėjo. Pasirodo, jo sūnus griebėsi žirklių ir nusprendė ką nors pakarpyti. Viskas būtų gerai, jei tai būtų buvęs popierius. Tačiau vaikas nusprendė sukarpyti... pinigus.
„Ten buvo 80 dolerių, – girdėti, kaip filmuodamas vaizdo įrašą pasakė vaiko tėtis. – Sūnau, kitą kartą atsiklausk manęs, ką galima kirpti“, – sakė tėtis.
Šiuo vaizdo įrašu vyras vėliau pasidalijo su laidos „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“ kūrybine komanda, o šį vaizdelį išvydę laidos žiūrovai nesulaikė juoko.
Gera žinia TV6 žiūrovams – nuo šiol „Juokingiausius Amerikos namų vaizdelius“ galėsite pamatyti ir jūs.
Nuotaikingą laidą žiūrėkite kiekvieną pirmadienį-ketvirtadienį 20 val. per TV6!
Straipsnis parengtas pagal laidą „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
Aprašytą vaizdelį galite pamatyti straipsnio pradžioje esančioje laidoje nuo 02:00 minutės.
