  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus oro uostas atnaujino darbą: perspėja dėl skrydžių vėlavimų

2025-11-27 06:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 06:40

Patraukus incidentą patyrusį lėktuvą „LOT Polish Airlines“ nuo riedėjimo tako, ankstų ketvirtadienio rytą buvo atnaujintos Vilniaus oro uosto operacijos.

Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas / nuotr. ELTA (nuotr. Josvydo Elinsko)

Patraukus incidentą patyrusį lėktuvą „LOT Polish Airlines" nuo riedėjimo tako, ankstų ketvirtadienio rytą buvo atnaujintos Vilniaus oro uosto operacijos.

Apie tai pranešė Lietuvos oro uostai.

Operacijos buvo atnaujintos 3.55 val.

ELTA primena, kad 13.43 val. trečiadienį Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„LOT Polish Airlines“ atstovas informavo, kad iš Varšuvos į Vilnių atskridusiame lėktuve buvo 63 keleiviai ir keturi įgulos nariai.

„Priežastis, kodėl Vilniuje nusileidęs orlaivis, važiuodamas link aikštelės, nuvažiavo nuo riedėjimo tako, nustatys Teisingumo ministerijos tyrėjai“, – rašoma pranešime. 

Ketvirtadienį galimi skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. 

Keleiviai, kurių skrydžiai buvo paveikti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt

