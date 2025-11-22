Dronų išpuolis Nyderlanduose: kariuomenė atidengė ugnį, teko uždaryti Eindhoveno oro uostą

Bazės apsaugos darbuotojai apie dronus pranešė penktadienį tarp 19 ir 21 val., todėl oro pajėgos ėmėsi veiksmų juos numušti naudodamos antžeminius ginklus, teigiama ministerijos pranešime.
„Dronai paliko teritoriją ir nebuvo aptikti“, – teigiama pranešime.Pastarosiomis savaitėmis buvo pranešta apie keletą incidentų, susijusių su neidentifikuotais dronų skrydžiais netoli karinių objektų Nyderlanduose ir kaimyninėje Belgijoje.
Pasak ministerijos, tyrimą atlieka tiek Nyderlandų kariuomenė, tiek civilinė policija, tačiau nėra aišku, kodėl dronai skraidė virš oro bazės ir aplink ją.
Dėl saugumo priežasčių daugiau informacijos nepateikta. Volkelio oro bazėje laikomi JAV branduoliniai ginklai ir olandų naikintuvai F-35. Tai ne pirmoji karinė bazė Europoje, kurioje laikomi JAV branduoliniai ginklai ir kurią pastarosiomis savaitėmis kamuoja įtartinų dronų pasirodymas: dronai buvo pastebėti netoli Belgijos Kleine Brogel oro bazės tris naktis iš eilės nuo spalio 31 d. iki lapkričio 2 d.
Eindhoveno oro uosto uždarymas
Skrydžiai į ir iš Eindhoveno oro uosto Nyderlanduose buvo sustabdyti šeštadienį, kai netoli oro uosto buvo pastebėti keli dronai, kaip pranešė gynybos ministras Rubenas Brekelmansas. Valdžios institucijos sustabdė skrydžius, siekdamos užtikrinti keleivių saugumą, skelbia „Aviation News“.
Ministerija pranešė, kad oro uostą supančioje kontroliuojamoje oro erdvėje buvo pastebėti keli dronai, todėl aviacijos saugumo komandos turėjo nedelsiant imtis veiksmų. Eindhoveno oro uostas, vienas iš judriausių oro uostų Nyderlanduose, sustabdė skrydžius netrukus po to, kai buvo patvirtinta, kad dronai buvo pastebėti.
Dronų buvimas netoli aktyvių kilimo ir tūpimo takų kelia didelį pavojų orlaiviams kilimo ir tūpimo metu. Oro eismo kontrolė pradėjo taikyti standartines saugos procedūras, nukreipdama atvykstančius skrydžius ir atidėdama išvykimus, kol oro erdvė buvo paskelbta saugia.
