Prokuratūra atlieka aplinkybių patikslinimą dėl kontrabandinių balionų

Kaip Eltai nurodė prokuratūros atstovai, LTOU pareiškimas gautas lapkričio 20 d.
„Šiuo metu vyksta pareiškime nurodytų aplinkybių patikslinimas“, – teigė prokuratūra.
Oro uostai skelbė, kad kontrabandiniai balionai, trikdantys oro eismą, kelia pavojų valstybės saugumui, ekonomikos vystymuisi.
Pasak LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktoriaus Vido Kšano, balionų leidimas iš kitos valstybės teritorijos gali būti vertinamas kaip pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Atsakomybę tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims už tai numato LR Baudžiamojo kodekso 118 straipsnis.
LTOU teigė, kad tyrimu nustačius kaltus asmenis atsirastų galimybė jiems reikšti papildomus civilinius ieškinius dėl nuostolių atlyginimo, be to, ikiteisminis tyrimas ir tolesni veiksmai išreikštų aiškią valstybės ir institucijų poziciją bei veiktų kaip atgrasomoji priemonė potencialiems pažeidėjams.
Oro uostų skaičiavimu, iš viso oro uostų ir kelių oro vežėjų patirti nuostoliai dėl kontrabandinių balionų sukeltų trikdžių ir sienos uždarymo jau siekia daugiau nei 0,5 mln. eurų.
Kaip skelbė ELTA, suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
