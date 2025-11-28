 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tokijo oro uostas patyrė rimtų trikdžių: neveikė tualetai

2025-11-28 12:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 12:30

Penktadienį viename iš judriausių pasaulio oro uostų savo skrydžio laukusiems keleiviams teko patirti papildomą diskomfortą, mat, kaip pranešama, tą dieną veikė vos kas trečias Tokijo Hanedos oro uosto antrajame terminale esantis tualetas.

Oro uostas BNS Foto

1

Oro uosto operatoriaus atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad iškilo problemų dėl vandentiekio sistemos, ir sakė, kad iki popietės vis dar neveikė 51 iš 144 tualetų.

Problemą sukėlė elektros gedimai siurbliuose, pumpuojančiuose vandenį į tualetus, sakė Japonijos oro uosto terminalo atstovas, pageidavęs likti nežinomu.

„Apie tai darbuotojai mums pranešė apie 5 val. ryto (ketvirtadienį 20.00 val. Grinvičo laiku)“, – paaiškino atstovas spaudai, pridurdamas, kad problemą išspręsti užtruko 11 valandų.

„Tekantis vanduo veikė kriauklėse, kur žmonės plauna rankas, bet ne daugelyje tualetų“, – sakė jis.

„Mūsų darbuotojai nukreipė mūsų lankytojus į veikiančius tualetus. Kartais mūsų darbuotojams po naudojimo tualetus tekdavo nuplauti kibirais.“

Tuo tarpu keleiviai socialiniuose tinkluose atvirai panikavo.

„Džiaugiuosi, kad saugiai pasiekiau Hanedą... bet negaliu naudotis tualetu. Tai katastrofa“, – platformoje „X“ rašė vienas vartotojas.

„Dauguma antrojo terminalo tualetų neveikia... Man, turinčiam jautrų skrandį, tai yra tikra kančia“, – rašė kitas.

Dar vienas asmuo tvirtino, kad oro uosto traukinių stotyje prie tualetų nusidriekė ilgos eilės, situaciją apibūdindamas kaip „visišką chaosą antrajame Hanedos terminale“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

