Tiesiogiai: kas darosi su jaunimu ir kvaišalų vartojimu?

Konferencijoje dalyvauja Klaipėdos universiteto profesorė Aelita Bredelytė ir NTAKD direktorė Rita Sketerskienė.
ESPAD (angl. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) – didžiausias pasaulyje moksleivių (paauglių) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas nagrinėjantis tyrimas pasaulyje, kuriame dalyvauja apie 40 Europos šalių.
ESPAD tyrimo pagrindinis tikslas – surinkti palyginimui tinkamus ir patikimus duomenis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kito rizikingo elgesio paplitimą 15–16 m. amžiaus moksleivių grupėje Europoje, siekiant stebėti ir atskirų šalių, ir bendras visų šalių tendencijas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.