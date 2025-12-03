 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Tiesiogiai: kas darosi su jaunimu ir kvaišalų vartojimu?

2025-12-03 10:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 10:57

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) ir Klaipėdos universitetas pristato ESPAD tarptautinę tyrimo rezultatų ataskaita ir aptariama pagrindinės Europos mastu pastebėtos tendencijos.

Elektroninės cigaretės (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Konferencijoje dalyvauja Klaipėdos universiteto profesorė Aelita Bredelytė ir NTAKD direktorė Rita Sketerskienė.

0

Konferencijoje dalyvauja Klaipėdos universiteto profesorė Aelita Bredelytė ir NTAKD direktorė Rita Sketerskienė.

ESPAD (angl. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) – didžiausias pasaulyje moksleivių (paauglių) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas nagrinėjantis tyrimas pasaulyje, kuriame dalyvauja apie 40 Europos šalių.

ESPAD tyrimo pagrindinis tikslas – surinkti palyginimui tinkamus ir patikimus duomenis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kito rizikingo elgesio paplitimą 15–16 m. amžiaus moksleivių grupėje Europoje, siekiant stebėti ir atskirų šalių, ir bendras visų šalių tendencijas.

