  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Bartkus prieš kovą su Jagėlo: „Spaudimą turėtų jausti Vitoldas“

2025-10-30 12:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 12:56

Lapkričio 14 dieną TwinsBet arenoje, MMA Bushido’99 turnyre, klaipėdietis Mindaugas Bartkus stos į narvą prieš patyrusį, Lietuvos publikai gerai žinomą vilnietį Vitoldą Jagėlo. Mindaugas kovą pasitinka geromis emocijomis, visišku pasitikėjimu savo jėgomis, bei komanda. Artėjančiai kovai ruošiasi su aukščiausio lygio kovotojais, sukaupusiais platų kovų repertuarą.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Spaudimą turėtų jausti Vitoldas (12-3-2), nes jo „rekordas“ yra didelis, o aš dar ganėtinai naujokas profesionalų kovose. Kas man gali nutikti blogiausio? Galiu būti užsmaugtas, išjungtas? Žaizdos sugyja. Mano mentalitetas toks — išeiti, atiduoti viską ir niekada nepasiduoti. Mano pergalė įrodys, kad ne viską pasako skaičiai ir „rekordai“, svarbu, kas slypi už skaičių“, – sako savo būsimu laimėjimu užtikrintas Mindaugas.

Klaipėda prieš Vilnių – nors publika Vilniuje gali labiau palaikyti saviškį, Mindaugas sako, kad palaikymo jam niekada netrūksta: „Praeitą kartą mano palaikymo komanda skandavo garsiau, nei bet kas kitas. Mano šeima, draugai, fanai — jie suteikia papildomų jėgų. Kadangi esu turėjęs daug kovų ir užsienyje, todėl varžovo fanų palaikymas arenoje kovos metu man visiškai netrukdo.“

Atėjus lemtingam vakarui, Mindaugas Bartkus į narvą žengs su viena, aiškia mintimi – „Mindaugas Bartkus triumfuoja!“

Bilietus į renginį galite įsigyti bilietai.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

