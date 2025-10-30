Bartkus prieš kovą su Jagėlo: „Spaudimą turėtų jausti Vitoldas“

„Spaudimą turėtų jausti Vitoldas (12-3-2), nes jo „rekordas“ yra didelis, o aš dar ganėtinai naujokas profesionalų kovose. Kas man gali nutikti blogiausio? Galiu būti užsmaugtas, išjungtas? Žaizdos sugyja. Mano mentalitetas toks — išeiti, atiduoti viską ir niekada nepasiduoti. Mano pergalė įrodys, kad ne viską pasako skaičiai ir „rekordai“, svarbu, kas slypi už skaičių“, – sako savo būsimu laimėjimu užtikrintas Mindaugas.
Klaipėda prieš Vilnių – nors publika Vilniuje gali labiau palaikyti saviškį, Mindaugas sako, kad palaikymo jam niekada netrūksta: „Praeitą kartą mano palaikymo komanda skandavo garsiau, nei bet kas kitas. Mano šeima, draugai, fanai — jie suteikia papildomų jėgų. Kadangi esu turėjęs daug kovų ir užsienyje, todėl varžovo fanų palaikymas arenoje kovos metu man visiškai netrukdo.“
Atėjus lemtingam vakarui, Mindaugas Bartkus į narvą žengs su viena, aiškia mintimi – „Mindaugas Bartkus triumfuoja!“
