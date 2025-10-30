Tragedija Australijoje: 17-metis kriketo žaidėjas mirė po kamuoliuko smūgio į kaklą

Valdžios institucijos teigimu, incidentas įvyko jo komandos draugų akivaizdoje.
„Esame visiškai sugniuždyti dėl mūsų nuostabaus Beno netekties, kuris mirė ankstyvą ketvirtadienio rytą, – rašoma Beno tėvo Jace‘o Austino ir visos Austino šeimos pranešime. – Man ir Tracey Benas buvo mylimas sūnus, brangus brolis Cooperiui ir Zachui bei spindinti šviesa mūsų šeimos ir draugų gyvenimuose.
Ši tragedija atėmė iš mūsų Beną, tačiau mus šiek tiek guodžia mintis, kad jis darė tai, ką darydavo daugybę vasarų – eidavo su draugais į aikštelę žaisti kriketo. Jis mylėjo kriketą, tai buvo viena iš jo gyvenimo aistrų.“
Beno tėvas taip pat teigė, kad šeima suteiks paramą komandos draugui, kuris tuo metu metė kamuolius treniruotės metu, kai įvyko nelaimė.
„Šis nelaimingas atsitikimas palietė du jaunus vyrus, todėl mūsų mintys – ir su juo, ir su jo šeima“, – priduriama pranešime.
„Ferntree Gully“ klubas paragino gerbėjus palikti savo „lazdas už Beną“ – tokia pagarba primena akciją, surengtą po kito kriketo žaidėjo iš Australijos Philipo Hugheso mirties 2014 metais.
P. Hughesas mirė būdamas 25-erių po to, kai jam į kaklą pataikė kamuoliukas per „Sheffield Shield“ turnyro rungtynes. Jo mirtis paskatino kriketo pasaulį imtis naujų saugumo priemonių.
