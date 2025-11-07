„Honda“ keičia kursą: lėtėjant elektromobilių paklausai, pristatyta lengvesnė hibridų platforma

Naujoji platforma, kurią serijiniuose modeliuose pamatysime nuo 2027 metų, sukurta pirmiausia hibridams, tačiau išliks pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti ir tik benzinu varomiems modeliams. Vienas svarbiausių inžinerinių pasiekimų – svorio mažinimas. „Honda“ teigia, kad naujoji architektūra bus maždaug 90 kg lengvesnė už dabartines.
Tai pasiekti padės modulinis platformos dizainas. Gamintojas siekia, kad daugiau nei 60 proc. visų komponentų būtų bendri skirtinguose modeliuose. Tai leis ne tik sumažinti gamybos kaštus, bet ir pagreitinti naujų automobilių kūrimo procesą. Be to, žadama, kad naujoji platforma (kurioje baterijos bus montuojamos centre, o ne gale) užtikrins geresnį stabilumą ir valdymo savybes.
„Honda“ taip pat pristatė hibridinę sistemą, skirtą dideliems D segmento automobiliams ir visureigiams, kurią planuojama įdiegti iki 2030 metų. Šis žingsnis akivaizdžiai nutaikytas į Šiaurės Amerikos rinką, kur didelių automobilių paklausa išlieka itin stipri.
Gamintojas žada, kad naujoji sistema leis pasiekti daugiau nei 30 proc. geresnį degalų efektyvumą, palyginti su analogiškais benzininiais modeliais, kartu pagerinant akceleraciją ir vilkimo galimybes.
Šie planai – dalis kur kas platesnės strategijos. „Honda“ jau anksčiau buvo paskelbusi, kad nuo 2027-ųjų per ketverius metus pristatys 13 naujų hibridinių modelių. Gamintojas taip pat iki 2030 metų siekia padidinti metinius hibridų pardavimus nuo 868 000 (pernai) iki 2,2–2,3 milijono vienetų.
„Honda“ sprendimas taip pat patvirtina bendrą pramonės tendenciją grįžti prie hibridų kaip prie stabilaus pajamų šaltinio, kol elektromobilių rinka bręsta lėčiau nei tikėtasi. Be to, tai leis „Honda“ aktyviau konkuruoti su „Toyota“ ir „Hyundai“.
