 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Honda“ keičia kursą: lėtėjant elektromobilių paklausai, pristatyta lengvesnė hibridų platforma

2025-11-07 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 11:00

Automobilių gamintojams vis akivaizdžiau susiduriant su lėtėjančia elektromobilių paklausa, „Honda“ žengia ryžtingą strateginį žingsnį. Japonijos gamintojas ketvirtadienį oficialiai paskelbė kuriantis visiškai naują platformą, optimizuotą vidutinės klasės hibridiniams automobiliams, ir atskirą hibridinę sistemą didiesiems visureigiams.

Honda Jazz Hybrid (nuotr. gamintojo)
22

Automobilių gamintojams vis akivaizdžiau susiduriant su lėtėjančia elektromobilių paklausa, „Honda“ žengia ryžtingą strateginį žingsnį. Japonijos gamintojas ketvirtadienį oficialiai paskelbė kuriantis visiškai naują platformą, optimizuotą vidutinės klasės hibridiniams automobiliams, ir atskirą hibridinę sistemą didiesiems visureigiams.

REKLAMA
0

Naujoji platforma, kurią serijiniuose modeliuose pamatysime nuo 2027 metų, sukurta pirmiausia hibridams, tačiau išliks pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti ir tik benzinu varomiems modeliams. Vienas svarbiausių inžinerinių pasiekimų – svorio mažinimas. „Honda“ teigia, kad naujoji architektūra bus maždaug 90 kg lengvesnė už dabartines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Hibridinis Honda Prelude kupė
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hibridinis Honda Prelude kupė

Tai pasiekti padės modulinis platformos dizainas. Gamintojas siekia, kad daugiau nei 60 proc. visų komponentų būtų bendri skirtinguose modeliuose. Tai leis ne tik sumažinti gamybos kaštus, bet ir pagreitinti naujų automobilių kūrimo procesą. Be to, žadama, kad naujoji platforma (kurioje baterijos bus montuojamos centre, o ne gale) užtikrins geresnį stabilumą ir valdymo savybes.

REKLAMA

„Honda“ taip pat pristatė hibridinę sistemą, skirtą dideliems D segmento automobiliams ir visureigiams, kurią planuojama įdiegti iki 2030 metų. Šis žingsnis akivaizdžiai nutaikytas į Šiaurės Amerikos rinką, kur didelių automobilių paklausa išlieka itin stipri.

Gamintojas žada, kad naujoji sistema leis pasiekti daugiau nei 30 proc. geresnį degalų efektyvumą, palyginti su analogiškais benzininiais modeliais, kartu pagerinant akceleraciją ir vilkimo galimybes.

REKLAMA
REKLAMA

Šie planai – dalis kur kas platesnės strategijos. „Honda“ jau anksčiau buvo paskelbusi, kad nuo 2027-ųjų per ketverius metus pristatys 13 naujų hibridinių modelių. Gamintojas taip pat iki 2030 metų siekia padidinti metinius hibridų pardavimus nuo 868 000 (pernai) iki 2,2–2,3 milijono vienetų.

„Honda“ sprendimas taip pat patvirtina bendrą pramonės tendenciją grįžti prie hibridų kaip prie stabilaus pajamų šaltinio, kol elektromobilių rinka bręsta lėčiau nei tikėtasi. Be to, tai leis „Honda“ aktyviau konkuruoti su „Toyota“ ir „Hyundai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų