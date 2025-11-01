Legendinė „Honda NSX“ sugrįžta: aprūpins V6 varikliu ir mechanine pavarų dėže, tačiau yra vienas bet

Tiesa, entuziastai gali būti ramūs – tai nebus modernus elektrinis superautomobilis, tačiau verta paminėti vieną niuansą. Tai nebus ir visiškai naujas automobilis, o itin sudėtingas ir modernus restomodas, sukurtas ant originalios NSX bazės.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Planas – ambicingas. Automobilis išlaikys originalią važiuoklę, tačiau gaus visiškai naują, „Pininfarina“ studijos sukurtą anglies pluošto kėbulą.
Svarbiausia, kad dizaineriai pažadėjo išsaugoti esminį pirmosios kartos NSX atributą – pakeliamus priekinius žibintus.
Žinoma, automobilio dizainas bus modernizuotas. Atsiras LED dienos šviesos elementai, agresyvesnės oro paėmimo angos (įskaitant angą priekiniame dangtyje, primenančią NSX-R versiją) ir bendrai išgrynintos kėbulo linijos, pabrėžiančios automobilio „raumenis“.
Ne mažiau džiuginančios naujienos slypi ir po variklio gaubtu. Vietoj šiuo metu madingų turbininių variklių ar hibridinių sistemų, automobilis liks ištikimas originaliai filosofijai.
Jame bus montuojamas originalus 3,0 litrų V6 atmosferinis variklis, kurį „JAS Motorsport“ specialistai patobulins, siekdami maksimalios galios ir aštriausios reakcijos į akceleratorių. Ir dar vienas itin svarbus akcentas – visa galia į galinius ratus bus perduodama išskirtinai per šešių laipsnių mechaninę pavarų dėžę.
Akivaizdu, kad gamyba bus itin ribota, nes rasti gerą originalų NSX donorą jau savaime yra iššūkis. Tikėtina, kad galutinė tokio modernizuoto modelio kaina gerokai viršys modernių „Ferrari“ modelių kainas.
Tačiau su padidinta galia ir itin mažu svoriu (dėl anglies pluošto kėbulo) atgimęs NSX turėtų tapti rimtu varžovu ne tik posūkiuose (kur jis ir taip pranokdavo savo meto „Ferrari“ modelius), bet ir tiesiojoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!