 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Naujų automobilių rinka Lietuvoje toliau auga: spalį fiksavo įspūdingą šuolį

2025-11-04 11:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 11:04

Lietuvos naujų automobilių rinka 2025-ųjų spalį toliau demonstravo išskirtinį augimą. Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, praėjusį mėnesį šalyje įregistruoti 4 335 nauji lengvieji automobiliai (M1 ir N1) – tai net 43,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (3 027 vnt.). 

„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
104

Lietuvos naujų automobilių rinka 2025-ųjų spalį toliau demonstravo išskirtinį augimą. Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, praėjusį mėnesį šalyje įregistruoti 4 335 nauji lengvieji automobiliai (M1 ir N1) – tai net 43,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (3 027 vnt.). 

REKLAMA
0

Spalio mėnesio šuolis nėra atsitiktinumas, o bendros metų tendencijos atspindys. Per pirmuosius dešimt 2025 metų mėnesių Lietuvoje iš viso įregistruota 38 778 nauji automobiliai – 41,5 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas
(104 nuotr.)
(104 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas

Prie spartaus augimo prisidėjo abu segmentai: asmeninių (M1) automobilių registravimas spalį augo 42 proc., o lengvųjų komercinių (N1) rinka pašoko net 64,4 proc.

REKLAMA

Rinkos lyderių trejetas išlieka stabilus: praėjusį mėnesį daugiausiai pirkėjų rinkosi „Volkswagen“ (781 vnt.), antroje vietoje liko „Toyota“ (721 vnt.), trečioje – „Škoda“ (713 vnt.).

Prestižinių markių kategorijoje ir vėl dominavo „Audi“ (188 vnt.). Tarp populiariausių modelių pirkėjų favoritais buvo „Volkswagen T-Roc“ (344 vnt.), „Škoda Octavia“ (247 vnt.) ir „Toyota RAV4“ (220 vnt.).

REKLAMA
REKLAMA

Elektromobilių segmentas taip pat fiksavo įspūdingą augimą. Spalį įregistruoti 369 grynieji elektromobiliai – 65,5 proc. daugiau nei pernai. Bendrai per metus EV rinka išaugo 71,7 proc, o jos dalis visų naujų automobilių rinkoje pakilo nuo 5,8 proc. iki 7 proc.

Tačiau įdomiausia detalė – populiariausiu spalio mėnesio elektromobiliu tapo ne keleivinis sedanas ar visureigis, o komercinis „Toyota Proace City EV“, kurių įregistruoti net 94 vienetai. Tai rodo, kad prie EV augimo stipriai prisideda ir elektrifikuojami įmonių parkai.

Spalio mėnesį rinkoje taip pat oficialiai debiutavo hibridinis sedanas „BYD Seal 6“ ir visa eilė naujų elektromobilių: didysis „Hyundai Ioniq 9“, kompaktinis „Kia EV4“, „MG S5“ bei „Voyah Courage“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų