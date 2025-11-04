Naujų automobilių rinka Lietuvoje toliau auga: spalį fiksavo įspūdingą šuolį

„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)