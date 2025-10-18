Pradėjo keistis lietuvių įpročiai perkant naudotus automobilius: kas pasikeitė?

Tai rodo, kad lietuviai rečiau dairosi automobilių užsienyje, tačiau kur kas aktyviau perparduoda jau Lietuvoje esančias, dažnai dar senesnes, transporto priemones. Tuo tarpu bendroje rinkoje tęsiasi lėtas, bet užtikrintas atsitraukimas nuo dyzelinių variklių.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Naujausi „AutoTyrimų“ duomenys rodo, kad 2025 m. rugsėjį Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 13 812 naudotų lengvųjų automobilių – 3 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu.
Pirkėjų skonis išlieka itin konservatyvus: importo karaliais išlieka BMW (1734 vnt.), „Volkswagen“ (1637 vnt.) ir „Audi“ (1039 vnt.). Populiariausių modelių trejetukas – 5 serijos BMW, 3 serijos BMW ir „Volkswagen Passat“. Vidutinis įvežto automobilio amžius siekė 10,2 metų.
Visiškai kitokia situacija fiksuojama sandorių šalies viduje rinkoje. Čia rugsėjį užfiksuotas 6,1 proc. augimas, atlikta daugiau nei 19 000 savininkų keitimo operacijų.
Tai rodo, kad pirkėjai vis dažniau renkasi automobilį iš vietinės pasiūlos. Šiame segmente populiariausių markių trejetuke įsiterpė „Toyota“, o vidutinis perparduoto automobilio amžius – dar solidesnis, siekiantis 14,1 metų.
Bendros devynių mėnesių tendencijos patvirtina, kad tai – ne atsitiktinumas, o besiformuojanti nauja realybė: importas per metus sumažėjo 1,1 proc. , o sandorių šalies viduje padaugėjo 4,5 proc.
Tačiau ryškiausia ilgalaikė tendencija – lėtas, bet stabilus dyzelinių automobilių populiarumo mažėjimas.
Jei 2024 m. rugsėjį dyzeliniai automobiliai sudarė 66,9 proc. visų importuotų naudotų automobilių, tai šiemet šis rodiklis krito iki 61,5 proc.
Analogiškas pokytis matomas ir vertinant visų devynių mėnesių duomenis. Tai aiškus ženklas, kad nors „dyzelis-karalius“ vis dar neužleidžia sosto, jo imperija pamažu, bet užtikrintai traukiasi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!