Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pradėjo keistis lietuvių įpročiai perkant naudotus automobilius: kas pasikeitė?

2025-10-18 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 07:01

Lietuvos naudotų automobilių rinka siunčia prieštaringus signalus. Nors naujai įvežamų automobilių srautas rugsėjį, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek sumažėjo, sandorių šalies viduje skaičius pastebimai išaugo.

Automobiliai (nuotr. Elta)

Lietuvos naudotų automobilių rinka siunčia prieštaringus signalus. Nors naujai įvežamų automobilių srautas rugsėjį, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek sumažėjo, sandorių šalies viduje skaičius pastebimai išaugo.

REKLAMA
0

Tai rodo, kad lietuviai rečiau dairosi automobilių užsienyje, tačiau kur kas aktyviau perparduoda jau Lietuvoje esančias, dažnai dar senesnes, transporto priemones. Tuo tarpu bendroje rinkoje tęsiasi lėtas, bet užtikrintas atsitraukimas nuo dyzelinių variklių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausi „AutoTyrimų“ duomenys rodo, kad 2025 m. rugsėjį Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 13 812 naudotų lengvųjų automobilių – 3 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

REKLAMA

Pirkėjų skonis išlieka itin konservatyvus: importo karaliais išlieka BMW (1734 vnt.), „Volkswagen“ (1637 vnt.) ir „Audi“ (1039 vnt.). Populiariausių modelių trejetukas – 5 serijos BMW, 3 serijos BMW ir „Volkswagen Passat“. Vidutinis įvežto automobilio amžius siekė 10,2 metų.

Visiškai kitokia situacija fiksuojama sandorių šalies viduje rinkoje. Čia rugsėjį užfiksuotas 6,1 proc. augimas, atlikta daugiau nei 19 000 savininkų keitimo operacijų.

REKLAMA
REKLAMA

Tai rodo, kad pirkėjai vis dažniau renkasi automobilį iš vietinės pasiūlos. Šiame segmente populiariausių markių trejetuke įsiterpė „Toyota“, o vidutinis perparduoto automobilio amžius – dar solidesnis, siekiantis 14,1 metų.

Bendros devynių mėnesių tendencijos patvirtina, kad tai – ne atsitiktinumas, o besiformuojanti nauja realybė: importas per metus sumažėjo 1,1 proc. , o sandorių šalies viduje padaugėjo 4,5 proc.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ryškiausia ilgalaikė tendencija – lėtas, bet stabilus dyzelinių automobilių populiarumo mažėjimas.

Jei 2024 m. rugsėjį dyzeliniai automobiliai sudarė 66,9 proc. visų importuotų naudotų automobilių, tai šiemet šis rodiklis krito iki 61,5 proc.

Analogiškas pokytis matomas ir vertinant visų devynių mėnesių duomenis. Tai aiškus ženklas, kad nors „dyzelis-karalius“ vis dar neužleidžia sosto, jo imperija pamažu, bet užtikrintai traukiasi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų