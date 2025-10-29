Po JAV sankcijų „Lukoil“ parduoda turtą užsienyje: kas laukia degalinių ir gamyklų Europoje?

Nors detalus parduodamo turto sąrašas ir grafikas kol kas neskelbiami, akivaizdu, kad tai palies ne tik naftos gavybos projektus, bet ir naftos perdirbimo gamyklas bei degalinių tinklus Europos Sąjungoje.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Naujausias JAV sankcijų paketas numato viso Rusijos naftos kompanijų „Lukoil“ ir „Rosneft“ turto Jungtinėse Valstijose įšaldymą bei draudimą JAV įmonėms su jomis prekiauti. Būtent tai ir privertė „Lukoil“ imtis veiksmų. Bendrovė patvirtino, kad pasiūlymų priėmimo procesas jau prasidėjo.
Terminas „užsienio turtas“ apima platų spektrą: nuo dalies naftos gavybos projektuose iki logistikos centrų, naftos perdirbimo gamyklų (pavyzdžiui, Burgase Bulgarijoje ar „Petrotel“ Rumunijoje) ir mažmeninės prekybos tinklų – degalinių.
Tai reiškia, kad pokyčiai neišvengiamai palies šalis, kuriose „Lukoil“ per dukterines įmones valdo degalinių tinklus: Rumuniją (apie 320 degalinių), Bulgariją (virš 200), Kroatiją (apie 45) ir Moldovą (apie 100). Iš viso už Rusijos ribų bendrovė turi daugiau nei 2000 degalinių.
Pardavimo procesas gali būti sudėtingas. Kai kuriose ES šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, bet kokiam strateginio turto, tokio kaip naftos perdirbimo gamykla, pardavimui reikalingas specialus saugumo institucijų ir vyriausybės pritarimas.
Taip pat svarbu atskirti rinkas, kuriose „Lukoil“ degalines valdo tiesiogiai, nuo tų, kur tik suteikia franšizę ir prekės ženklą nepriklausomiems pardavėjams. Pastaruoju atveju pokyčiai apsiribotų licencinių sutarčių peržiūra.
Lietuvos vairuotojams šie pokyčiai tiesioginės įtakos neturės. „Lukoil“ savo degalinių tinklą Lietuvoje pardavė jau anksčiau, ir šiuo metu jį valdo kitas savininkas su kitu prekės ženklu. Analogiška situacija yra ir Slovakijoje.
Analitikai „Lukoil“ užsienio turto vertę (neskaitant didžiulio 75 % akcijų paketo Vakarų Kurno-2 naftos telkinyje Irake, kuris pats vertas milijardų) vertina maždaug 4–5 milijardais JAV dolerių. JAV sankcijos verčia vieną didžiausių Rusijos kompanijų trauktis iš tarptautinių rinkų, o šio proceso pasekmes pajus visa Europos energetikos ir degalų rinka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!