 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Paskelbtos 2025 m. funkcinio sporto pasaulio čempionato rungtys: laukia vieni sunkiausių testų

2025-11-25 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 12:37

2025 m. gruodžio 5–7 dienomis Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre, vyksiantis Funkcinio sporto pasaulio čempionatas Lietuvoje bus surengtas pirmą kartą ir suburs beveik 400 atletų iš daugiau nei 25 šalių – pagal dalyvių skaičių tai bus rekordinės apimties pirmenybės. Čempionato organizatoriai paskelbė tikslias šių metų rungtis. Funkciniame sporte vertinama universali fizinė parengtis: jėga, mobilumas, sprogstamumas, koordinacija, greitis ir psichologinis stabilumas. Varžybų struktūra kuriama taip, kad sportininkai būtų patikrinami visapusiškai, o žiūrovai galėtų stebėti intensyvų, dinamišką ir nuolat kintantį reginį.

Funkcinis sportas | Organizatorių nuotr.

2025 m. gruodžio 5–7 dienomis Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre, vyksiantis Funkcinio sporto pasaulio čempionatas Lietuvoje bus surengtas pirmą kartą ir suburs beveik 400 atletų iš daugiau nei 25 šalių – pagal dalyvių skaičių tai bus rekordinės apimties pirmenybės. Čempionato organizatoriai paskelbė tikslias šių metų rungtis. Funkciniame sporte vertinama universali fizinė parengtis: jėga, mobilumas, sprogstamumas, koordinacija, greitis ir psichologinis stabilumas. Varžybų struktūra kuriama taip, kad sportininkai būtų patikrinami visapusiškai, o žiūrovai galėtų stebėti intensyvų, dinamišką ir nuolat kintantį reginį.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungčių sąrašas skelbiamas tik prieš pat čempionatą – tai užtikrina sąžiningą varžymąsi ir realų sportininkų universalumo testą. Atletai neturi galimybės ruoštis konkrečioms užduotims, todėl pagrindinis jų pasirengimo tikslas – bendras fizinis pajėgumas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos komandai – sudėtingiausia programa iki šiol

Sportininkų vertinimu, šių metų rungtys – vienos sudėtingiausių per visą čempionato istoriją. Lietuvos rinktinės laukia ištvermės, jėgos, gimnastikos, plaukimo, galios ir mišraus tipo testai, reikalaujantys ne tik fizinio pasirengimo, bet ir gebėjimo greitai prisitaikyti, išlaikyti tempą bei koncentraciją esant ekstremaliam nuovargiui.

REKLAMA

„Pasiruošimas pasaulio čempionatui vyksta kryptingai ir jaučiuosi arti geriausios sportinės formos. Labai laukiu galimybės startuoti namuose – kai tribūnose palaiko savi žmonės, tai suteikia jėgų nenuleisti rankų net ir sunkiausiomis akimirkomis. Šių metų testai tikrai išbandys universaliausius atletus; man artimiausia bus kūno svorio rungtis, o didžiausias iššūkis – plaukimas įgūdžių rungtyje. Kviečiu visus atvykti į „Litexpo“ palaikyti Lietuvos rinktinės“, – sako Lietuvos čempionas Matas Mačaitis.

REKLAMA
REKLAMA

Jo mintims pritaria ir kiti rinktinės nariai – kiekvienas jų akcentuoja tiek laukiančius iššūkius, tiek ypatingą emociją varžytis savo šalyje.

„Šių metų čempionatas man – didžiulė laimė ir atsakomybė. Varžytis namuose reiškia jausti bendruomenės palaikymą dar prieš startą, o tai labai motyvuoja. Ištvermės, jėgos ir kūno svorio testai yra mano stipresnė pusė, tačiau laukia ir iššūkių – ypač plaukime ir galios rungtyje. Vis dėlto einu į aikštelę su gera nuotaika ir tikslu atiduoti viską, ką galiu“, – sako Lietuvos rinktinės narė Monika, sportuojanti „Amber CrossFit“ klube, studijuojanti LSU ir praėjusiais metais dalyvavusi pasaulio čempionate su komanda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rungčių aprašymas

Pirmasis iššūkis – ištvermės testas.

Sportininkai 20 minučių dirba ant „SkiErg“ treniruoklio, tačiau kas dvi minutes privalo nutraukti darbą ir įveikti vis ilgėjantį bėgimą pirmyn–atgal. Jei atletas nespėja įveikti bėgimo per nustatytą intervalą, testas jam baigiasi. Tai itin intensyvus širdies ir plaučių darbo, tempo valdymo ir gebėjimo dirbti su progresuojančiu nuovargiu patikrinimas.

REKLAMA

Antrasis išbandymas – jėgos rungtis.

Sportininkams suteikiami trys 30 sekundžių langai pakelti kuo didesnį svorį atliekant pritūpimą su iškėlimu virš galvos. Per kiekvieną langą galima atlikti kelis bandymus. Rungtis tikrina maksimalią jėgą, techninį tikslumą ir sprogstamumą.

Trečiasis testas – kūno svorio rungtis.

12 minučių be pertraukų trunkantis testas: kopimas virve, ėjimas ant rankų ir burpee šuoliai per dėžę. Tai sudėtingas pečių, liemens, koordinacijos ir kūno kontrolės iššūkis, reikalaujantis stabilumo nuolat keičiantis intensyvumui.

REKLAMA

Ketvirtasis testas – įgūdžių rungtis.

Pirmiausia atliekamas L-sit laikymas ant blokelių, po kurio sportininkai atlieka 50 m plaukimo testą su vis trumpėjančiu laiko limitu (nuo 1 min. 20 sek. iki 40 sek.). Nepavykus įveikti distancijos laiku, atletas eliminuojamas. Tai dvigubas technikos, liemens stabilumo, kvėpavimo kontrolės ir psichologinio atsparumo išbandymas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktasis iššūkis – kombinuota rungtis.

Ji prasideda sudėtingais gimnastiniais pratimais ore: atsikėlimais ant žiedų, veiksmais ant skersinio ir atsispaudimais ant rankų. Tuomet sportininkai pereina prie kardio dalies – dvigubi šuoliai su šokdyne ir 500 m irklavimas. Galiausiai atliekama jėgos serija: trauka, štangos kėlimas virš galvos ir atgaliniai įtūpstai. Tai rungtis, tikrinanti universalumą ir gebėjimą greitai persijungti tarp skirtingų fizinių užduočių.

REKLAMA

Paskutinė – šeštoji – galios rungtis.

Tai penkių minučių maksimalios jėgos ir greičio testas: prisitraukimai, pritūpimai su hantelių iškėlimu ir 400 m mynimas dviračio treniruokliu. Rungtis reikalauja sprogstamosios galios ir gebėjimo dirbti maksimaliu pulsu.

Renginio tvarkaraštis

Šių metų čempionatas vyks trijų dienų formatu, o rungtys bus paskirstytos tarp „Litexpo“ erdvių ir plaukimo baseino. Rungtys visuomet pradedamos nuo jauniausių merginų, po jų startuoja vyresnės amžiaus grupės, tada – jauniausi berniukai, ir galiausiai varžybas užbaigia suaugusiųjų kategorijos.

REKLAMA

Penktadienis – ištvermė ir įgūdžiai

Litexpo:

8:00–9:30 – Kūno svorio rungtis jaunimo grupėms

10:00–20:00 – Ištvermės rungtis

Baseinas:

9:00–14:00 – Įgūdžių plaukimo rungtis

Šeštadienis – mišrios rungtys, jėga ir kūno svorio testai

Litexpo:

8:00–10:00 – Kombinuota rungtis jaunimo grupėms

10:00–11:00 – Komandų estafetė

11:10–15:00 – Jėgos rungtis

15:20–15:30 – Jėgos rungtis komandoms

15:45–20:15 – Kūno svorio rungtis

20:35–21:00 – Kūno svorio rungtis komandoms

Sekmadienis – mišrios rungtys ir finalinė galios diena

Litexpo:

8:00–14:00 – Kombinuota rungtis visoms amžiaus grupėms

14:15–14:30 – Kombinuota rungtis komandoms

14:50–18:00 – Jėgos rungtis

18:00–18:30 – Komandų strategija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų