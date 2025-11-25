Paskelbtos 2025 m. funkcinio sporto pasaulio čempionato rungtys: laukia vieni sunkiausių testų

Rungčių sąrašas skelbiamas tik prieš pat čempionatą – tai užtikrina sąžiningą varžymąsi ir realų sportininkų universalumo testą. Atletai neturi galimybės ruoštis konkrečioms užduotims, todėl pagrindinis jų pasirengimo tikslas – bendras fizinis pajėgumas.
Lietuvos komandai – sudėtingiausia programa iki šiol
Sportininkų vertinimu, šių metų rungtys – vienos sudėtingiausių per visą čempionato istoriją. Lietuvos rinktinės laukia ištvermės, jėgos, gimnastikos, plaukimo, galios ir mišraus tipo testai, reikalaujantys ne tik fizinio pasirengimo, bet ir gebėjimo greitai prisitaikyti, išlaikyti tempą bei koncentraciją esant ekstremaliam nuovargiui.
„Pasiruošimas pasaulio čempionatui vyksta kryptingai ir jaučiuosi arti geriausios sportinės formos. Labai laukiu galimybės startuoti namuose – kai tribūnose palaiko savi žmonės, tai suteikia jėgų nenuleisti rankų net ir sunkiausiomis akimirkomis. Šių metų testai tikrai išbandys universaliausius atletus; man artimiausia bus kūno svorio rungtis, o didžiausias iššūkis – plaukimas įgūdžių rungtyje. Kviečiu visus atvykti į „Litexpo“ palaikyti Lietuvos rinktinės“, – sako Lietuvos čempionas Matas Mačaitis.
Jo mintims pritaria ir kiti rinktinės nariai – kiekvienas jų akcentuoja tiek laukiančius iššūkius, tiek ypatingą emociją varžytis savo šalyje.
„Šių metų čempionatas man – didžiulė laimė ir atsakomybė. Varžytis namuose reiškia jausti bendruomenės palaikymą dar prieš startą, o tai labai motyvuoja. Ištvermės, jėgos ir kūno svorio testai yra mano stipresnė pusė, tačiau laukia ir iššūkių – ypač plaukime ir galios rungtyje. Vis dėlto einu į aikštelę su gera nuotaika ir tikslu atiduoti viską, ką galiu“, – sako Lietuvos rinktinės narė Monika, sportuojanti „Amber CrossFit“ klube, studijuojanti LSU ir praėjusiais metais dalyvavusi pasaulio čempionate su komanda.
Rungčių aprašymas
Pirmasis iššūkis – ištvermės testas.
Sportininkai 20 minučių dirba ant „SkiErg“ treniruoklio, tačiau kas dvi minutes privalo nutraukti darbą ir įveikti vis ilgėjantį bėgimą pirmyn–atgal. Jei atletas nespėja įveikti bėgimo per nustatytą intervalą, testas jam baigiasi. Tai itin intensyvus širdies ir plaučių darbo, tempo valdymo ir gebėjimo dirbti su progresuojančiu nuovargiu patikrinimas.
Antrasis išbandymas – jėgos rungtis.
Sportininkams suteikiami trys 30 sekundžių langai pakelti kuo didesnį svorį atliekant pritūpimą su iškėlimu virš galvos. Per kiekvieną langą galima atlikti kelis bandymus. Rungtis tikrina maksimalią jėgą, techninį tikslumą ir sprogstamumą.
Trečiasis testas – kūno svorio rungtis.
12 minučių be pertraukų trunkantis testas: kopimas virve, ėjimas ant rankų ir burpee šuoliai per dėžę. Tai sudėtingas pečių, liemens, koordinacijos ir kūno kontrolės iššūkis, reikalaujantis stabilumo nuolat keičiantis intensyvumui.
Ketvirtasis testas – įgūdžių rungtis.
Pirmiausia atliekamas L-sit laikymas ant blokelių, po kurio sportininkai atlieka 50 m plaukimo testą su vis trumpėjančiu laiko limitu (nuo 1 min. 20 sek. iki 40 sek.). Nepavykus įveikti distancijos laiku, atletas eliminuojamas. Tai dvigubas technikos, liemens stabilumo, kvėpavimo kontrolės ir psichologinio atsparumo išbandymas.
Penktasis iššūkis – kombinuota rungtis.
Ji prasideda sudėtingais gimnastiniais pratimais ore: atsikėlimais ant žiedų, veiksmais ant skersinio ir atsispaudimais ant rankų. Tuomet sportininkai pereina prie kardio dalies – dvigubi šuoliai su šokdyne ir 500 m irklavimas. Galiausiai atliekama jėgos serija: trauka, štangos kėlimas virš galvos ir atgaliniai įtūpstai. Tai rungtis, tikrinanti universalumą ir gebėjimą greitai persijungti tarp skirtingų fizinių užduočių.
Paskutinė – šeštoji – galios rungtis.
Tai penkių minučių maksimalios jėgos ir greičio testas: prisitraukimai, pritūpimai su hantelių iškėlimu ir 400 m mynimas dviračio treniruokliu. Rungtis reikalauja sprogstamosios galios ir gebėjimo dirbti maksimaliu pulsu.
Renginio tvarkaraštis
Šių metų čempionatas vyks trijų dienų formatu, o rungtys bus paskirstytos tarp „Litexpo“ erdvių ir plaukimo baseino. Rungtys visuomet pradedamos nuo jauniausių merginų, po jų startuoja vyresnės amžiaus grupės, tada – jauniausi berniukai, ir galiausiai varžybas užbaigia suaugusiųjų kategorijos.
Penktadienis – ištvermė ir įgūdžiai
Litexpo:
8:00–9:30 – Kūno svorio rungtis jaunimo grupėms
10:00–20:00 – Ištvermės rungtis
Baseinas:
9:00–14:00 – Įgūdžių plaukimo rungtis
Šeštadienis – mišrios rungtys, jėga ir kūno svorio testai
Litexpo:
8:00–10:00 – Kombinuota rungtis jaunimo grupėms
10:00–11:00 – Komandų estafetė
11:10–15:00 – Jėgos rungtis
15:20–15:30 – Jėgos rungtis komandoms
15:45–20:15 – Kūno svorio rungtis
20:35–21:00 – Kūno svorio rungtis komandoms
Sekmadienis – mišrios rungtys ir finalinė galios diena
Litexpo:
8:00–14:00 – Kombinuota rungtis visoms amžiaus grupėms
14:15–14:30 – Kombinuota rungtis komandoms
14:50–18:00 – Jėgos rungtis
18:00–18:30 – Komandų strategija
