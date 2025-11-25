 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Vienas sutrikimas – sustabdyta žiniasklaida: kaip spręsime masinius svetainių nesklandumus?

2025-11-25 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 13:57

Praėjusią savaitę pasaulinio interneto paslaugų tiekėjo „Cloudflare“ sutrikimas sukėlė masinį portalų veiklos sutrikimą. Dėl šio sutrikimo Lietuvoje neveikė didžioji dalis žiniasklaidos priemonių portalų. Kodėl tai nutiko? Kaip spręsime masinius svetainių nesklandumus?

1

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja bendrovės „Hosty“ bendrasavininkas Laurynas Dranseika ir Kertinio valstybės telekomunikacijų centro prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) direktorius Evaldas Serbenta.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

