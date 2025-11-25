Aiškėja 2025 metų graplingo reitingų lyderiai: po įspūdingo Europos čempionato finalinis mūšis vyks Šakiuose

Po taškų suskaičiavimo aiškėja preliminarūs 2025 metų grapling lyderiai tiek Gi, tiek NoGi disciplinose. Vis dėlto sezono intriga dar nesibaigia – prieš akis laukia paskutinė, viską nulemti galinti akistata.
Lemiamas metų čempionatas – jau gruodžio 6 dieną Šakiuose.
Visų graplingo gerbėjų akys krypsta į Šakius, kur gruodžio 6 d. vyks Lietuvos atviras grapling čempionatas. Šios varžybos bus paskutinė galimybė sportininkams papildyti savo reitingų taškus ir pakilti į aukščiausias pozicijas.
Kai kuriose amžiaus kategorijose lyderius skiria vos keli taškai, todėl tikimasi atkaklių, principinių ir emocingų kovų.
Didžioji sportininkų šventė – apdovanojimai Šakių kultūros centre
Sausio 18 dieną Šakių kultūros centre vyks iškilmingi metų sportininkų apdovanojimai. Čia bus pagerbti geriausi kovotojai, treneriai ir klubai, o taip pat paskelbti galutiniai 2025 metų reitingų nugalėtojai.
Berniukai U9
GI lyderiai:
– Gustas Ziminickas – 170
– Adas Žiurinskas – 99
– Artonas Paulauskas – 85
NoGI lyderiai:
– Gustas Zimnickas – 95
– Konstantin Adamov – 95
– Artonas Paulauskas – 75
Berniukai U11
GI lyderiai:
– Emilis Šimoliūnas – 180
– Martynas Paulauskas – 170
– Erik Stefanovič – 165
NoGI lyderiai:
– Martynas Paulauskas – 175
– Emilis Šimoliūnas – 167
– Erik Stefanovič – 165
Berniukai U13
GI lyderiai:
– Laimutis Stonkus – 120
– Joris Grybas – 116
– Timofej Adamov – 100
NoGI lyderiai:
– Laimutis Stonkus – 110
– Joris Grybas – 106
– Timofej Adamov – 103
Berniukai U15
GI lyderiai:
– Naglis Sakalauskas – 180
– Nikita Tunkevič – 155
– Emilijus Romanovskij – 115
NoGI lyderiai:
– Naglis Sakalauskas – 160
– Emilijus Ramanovskij – 135
– Cassiano Alves – 120
Mergaitės U11
GI lyderiai:
– Aurinta Balžekaitė – 130
– Liepa Balžekaitė – 84
– Viltė Pakalkaitė – 80
NoGI lyderiai:
– Aurinta Balžekaitė – 90
– Roberta Stankevičiūtė – 65
– Anastasija Gladyseva – 70
Mergaitės U15
GI lyderiai:
– Darjana Tuchto – 145
– Ieva Binderytė – 136
– Paulina Smirnovaitė – 108
NoGI lyderiai:
– Darjana Tuchto – 150
– Paulina Smirnovaitė – 123
– Aurėja Sodaitytė – 120
Suaugę vyrai
GI lyderiai:
– Deivid Tunkevič – 137
– Modestas Žaldaris – 125
– Daniel Tunkevič – 111
NoGI lyderiai:
– Deivid Tunkevič – 116
– Daniel Tunkevič – 110
– Konstantin Mokšin – 85
Meistrai
GI lyderiai:
– Mantas Gudiškis – 185
– Konstantin Mokšin – 115
– Vladislav Stefanovič – 95
NoGI lyderiai:
– Mantas Gudiškis – 155
– Konstantin Mokšin – 80
– Vladislav Stefanovič – 55
Merginos
GI lyderiai
– Miglė Nemanytė – 140
– Gabija Verkauskaitė – 100
– Sandra Bacevičiūtė – 85
NoGI lyderiai:
– Miglė Nemanytė – 135
– Vytautė Navickaitė – 120
– Sandra Bacevičiūtė – 110
