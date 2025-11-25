 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Aiškėja 2025 metų graplingo reitingų lyderiai: po įspūdingo Europos čempionato finalinis mūšis vyks Šakiuose

2025-11-25 12:33
2025-11-25 12:33

2025 metų sezonas Lietuvos graplingo bendruomenei darosi vis labiau intriguojantis. Lapkričio 15 dieną Šiauliuose praūžęs Europos grapling čempionatas ne tik pritraukė rekordinį sportininkų skaičių, bet ir sukūrė išskirtinai aukšto lygio konkurenciją. Čia kovotojai demonstravo ištvermę, meistriškumą ir ryžtą, o surinkti taškai reikšmingai pakeitė bendras reitingų pozicijas.

Graplingas | Organizatorių nuotr.

2025 metų sezonas Lietuvos graplingo bendruomenei darosi vis labiau intriguojantis. Lapkričio 15 dieną Šiauliuose praūžęs Europos grapling čempionatas ne tik pritraukė rekordinį sportininkų skaičių, bet ir sukūrė išskirtinai aukšto lygio konkurenciją. Čia kovotojai demonstravo ištvermę, meistriškumą ir ryžtą, o surinkti taškai reikšmingai pakeitė bendras reitingų pozicijas.

0

Po taškų suskaičiavimo aiškėja preliminarūs 2025 metų grapling lyderiai tiek Gi, tiek NoGi disciplinose. Vis dėlto sezono intriga dar nesibaigia – prieš akis laukia paskutinė, viską nulemti galinti akistata.

Lemiamas metų čempionatas – jau gruodžio 6 dieną Šakiuose.

Visų graplingo gerbėjų akys krypsta į Šakius, kur gruodžio 6 d. vyks Lietuvos atviras grapling čempionatas. Šios varžybos bus paskutinė galimybė sportininkams papildyti savo reitingų taškus ir pakilti į aukščiausias pozicijas.

Kai kuriose amžiaus kategorijose lyderius skiria vos keli taškai, todėl tikimasi atkaklių, principinių ir emocingų kovų.

Didžioji sportininkų šventė – apdovanojimai Šakių kultūros centre

Sausio 18 dieną Šakių kultūros centre vyks iškilmingi metų sportininkų apdovanojimai. Čia bus pagerbti geriausi kovotojai, treneriai ir klubai, o taip pat paskelbti galutiniai 2025 metų reitingų nugalėtojai.

Berniukai U9

GI lyderiai:

– Gustas Ziminickas – 170

– Adas Žiurinskas – 99

– Artonas Paulauskas – 85

NoGI lyderiai:

– Gustas Zimnickas – 95

– Konstantin Adamov – 95

– Artonas Paulauskas – 75

Berniukai U11

GI lyderiai:

– Emilis Šimoliūnas – 180

– Martynas Paulauskas – 170

– Erik Stefanovič – 165

NoGI lyderiai:

– Martynas Paulauskas – 175

– Emilis Šimoliūnas – 167

– Erik Stefanovič – 165

Berniukai U13

GI lyderiai:

– Laimutis Stonkus – 120

– Joris Grybas – 116

– Timofej Adamov – 100

NoGI lyderiai:

– Laimutis Stonkus – 110

– Joris Grybas – 106

– Timofej Adamov – 103

Berniukai U15

GI lyderiai:

– Naglis Sakalauskas – 180

– Nikita Tunkevič – 155

– Emilijus Romanovskij – 115

NoGI lyderiai:

– Naglis Sakalauskas – 160

– Emilijus Ramanovskij – 135

– Cassiano Alves – 120

Mergaitės U11

GI lyderiai:

– Aurinta Balžekaitė – 130

– Liepa Balžekaitė – 84

– Viltė Pakalkaitė – 80

NoGI lyderiai:

– Aurinta Balžekaitė – 90

– Roberta Stankevičiūtė – 65

– Anastasija Gladyseva – 70

Mergaitės U15

GI lyderiai:

– Darjana Tuchto – 145

– Ieva Binderytė – 136

– Paulina Smirnovaitė – 108

NoGI lyderiai:

– Darjana Tuchto – 150

– Paulina Smirnovaitė – 123

– Aurėja Sodaitytė – 120

Suaugę vyrai

GI lyderiai:

– Deivid Tunkevič – 137

– Modestas Žaldaris – 125

– Daniel Tunkevič – 111

NoGI lyderiai:

– Deivid Tunkevič – 116

– Daniel Tunkevič – 110

– Konstantin Mokšin – 85

Meistrai

GI lyderiai:

– Mantas Gudiškis – 185

– Konstantin Mokšin – 115

– Vladislav Stefanovič – 95

NoGI lyderiai:

– Mantas Gudiškis – 155

– Konstantin Mokšin – 80

– Vladislav Stefanovič – 55

Merginos

GI lyderiai

Miglė Nemanytė – 140

– Gabija Verkauskaitė – 100

– Sandra Bacevičiūtė – 85

NoGI lyderiai:

– Miglė Nemanytė – 135

– Vytautė Navickaitė – 120

– Sandra Bacevičiūtė – 110

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų