Nauja era bobslėjui ir skeletonui: IBSF pasirašė partnerystės sutartį su „Warner Bros. Discovery“ olimpiniam sezonui

Praėjusį penktadienį IBSF Pasaulio taurės sezono atidarymo metu atnaujintoje olimpinėje trasoje Cortina d'Ampezzo paskelbtas susitarimas įsigaliojo nuo praėjusio savaitgalio varžybų. Žiūrovai daugiau nei 50 šalių galės stebėti specialią apžvalginę programą, apimančią visas IBSF Pasaulio taurės varžybas. Transliacijos vyks „Eurosport 1“ ir „Eurosport 2“ kanaluose bei „discovery+“ ir „HBO Max“ platformose.
Naujoji IBSF partnerystė su „Warner Bros. Discovery“ leis bobslėjui ir skeletonui pasiekti daugiau nei 150 milijonų žiūrovų auditoriją visoje Europoje, papildydama esamus IBSF transliacijų ir srautinių paslaugų partnerius pagrindinėse teritorijose.
„Rengdamiesi 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinėms žaidynėms, siekiame kuo plačiau pristatyti išskirtinius sportininkus, kurie stos į startą. Įtraukdami bobslėjaus ir skeletono disciplinas į savo turinio portfelį, suteiksime gerbėjams dar patogesnę prieigą prie viso Pasaulio taurės sezono – visa tai vienoje vietoje, mūsų kanaluose ir platformose. Taip žiūrovai galės mėgautis dar daugiau turinio, kuriame varžysis ryškiausios šių sporto šakų žvaigždės“, – sako WBD sporto padalinio Europoje vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už sporto teisių įsigijimą ir sindikaciją, Trojanas Paillotas.
„Olimpinis sezonas – geriausias laikas parodyti mūsų adrenalino kupinas sporto šakas pasauliui. Jis suteikia galimybę plėstis į naujas rinkas ir dar labiau sustiprinti matomumą jau esamose“, – sako IBSF prezidentas Ivo Ferrianis.
„Mūsų sportininkai derina aukščiausią meistriškumą su išskirtine drąsa: jie startuoja maksimaliu greičiu, įsibėgėja iki 150 km/h ir patiria daugiau kaip 5G gravitacijos jėgą. Tokie pasirodymai neabejotinai sužavės tiek ilgamečius gerbėjus, tiek naujus žiūrovus visose amžiaus grupėse. Džiaugiamės, kad „Warner Bros. Discovery“, garsėjantys išskirtiniu pasakojimo meistriškumu ir plačiu transliacijų pasiekiamumu, yra mūsų pusėje – tai iš tiesų puiki diena mūsų sporto šakoms“, – priduria I. Ferrianis.
Bobslėjus ir skeletonas dabar įtraukti į sustiprintą WBD aukščiausios kokybės žiemos sporto paketą 2025/2026 m. sezonui, kuris šiuo metu apima 13 disciplinų – tarp jų kalnų slidinėjimą, biatloną ir šuolius su slidėmis – ir pristato visus Pasaulio taurės bei Pasaulio čempionato renginius (išskyrus šiaurės disciplinas, kuriose teisės skiriasi pagal rinką), taip pat visas 116 medalio rungčių iš artėjančių 2026 m. Milano–Kortinos žiemos olimpinių žaidynių. „Eurosport“ jau 35 metus teikia aukščiausio lygio žiemos sporto transliacijas aistringiems sirgaliams.
Visos žiemos sporto transliacijos Lietuvoje bus pasiekiamos „HBO Max“ transliacijų platformoje ir per išskirtinį partnerį „Go3“, „Eurosport“ kanalu bei „discovery+“ platformoje, prieinamoje per „Telia Play“.
