  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ernestas Čechas Gdanske tęsė kovą dėl olimpinio kelialapio

2025-11-24 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 17:43

Gdanske (Lenkija) sekmadienį baigėsi trečiasis šio sezono ISU pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapas, kuriame dalyvavo ir vienintelis Lietuvos atstovas – 18-metis Ernestas Čechas.

Ernestas Čechas (Edijs Palens nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Gdanske (Lenkija) sekmadienį baigėsi trečiasis šio sezono ISU pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapas, kuriame dalyvavo ir vienintelis Lietuvos atstovas – 18-metis Ernestas Čechas.

0

500 m sprinte lietuvis užėmė 62-ą vietą, 1500 m distancijoje buvo 73-ias, o 1000 m rungtyje po taisyklių pažeidimo liko 80-as. Vyrų varžybose dalyvavo 92 čiuožėjai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio ture sportininkai renka reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes.

Šiame sezone čiuožėjų dar laukia paskutinis pasaulio turo etapas. Jis jau lapkričio 27-30 d. numatytas Dordrechte (Nyderlandai). Ten Lietuvai taip pat turėtų atstovauti vienintelis E. Čechas.

