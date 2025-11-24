Ernestas Čechas Gdanske tęsė kovą dėl olimpinio kelialapio

500 m sprinte lietuvis užėmė 62-ą vietą, 1500 m distancijoje buvo 73-ias, o 1000 m rungtyje po taisyklių pažeidimo liko 80-as. Vyrų varžybose dalyvavo 92 čiuožėjai.
Pasaulio ture sportininkai renka reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes.
Šiame sezone čiuožėjų dar laukia paskutinis pasaulio turo etapas. Jis jau lapkričio 27-30 d. numatytas Dordrechte (Nyderlandai). Ten Lietuvai taip pat turėtų atstovauti vienintelis E. Čechas.
