  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Edvinas Šalkovski pergalingai startavo WAKO pasaulio kikbokso čempionate

2025-11-24 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 21:23

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) pirmadienį prasidėjo WAKO pasaulio kikbokso čempionatas.

Kovos akimirkos | Instagram.com nuotr

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) pirmadienį prasidėjo WAKO pasaulio kikbokso čempionatas.

Pirmoji diena sėkmingai susiklostė Edvinui Šalkovski. Lietuvos kovotojas K-1 svorio kategorijoje iki 91 kg nepaliko vilčių indui Sagarui Shantanu Padmakarui ir pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su vietiniu kovotoju – Mohamedu Salahu Trabelsi.

Įdomu tai, kad pasaulio čempionate kaunasi ir ispanas Mohammedas Hamdi Hajji, taip pat jau patekęs į ketvirtfinalį. Ispanas pernai UTMA ringe kovėsi su Sergejumi Maslobojevu ir pralaimėjo jam teisėjų sprendimu. Pasaulio čempionate M. Hamdi Hajji ir E. Šalkovski galėtų susikauti tik finale.

Kitiems lietuviams čempionatas prasidėjo prasčiau. Deividas Michnevičius (K-1, iki 71 kg) pralaimėjo vokiečiui Jerry Bleichui, o Lukas Lechavičius („full contact“, iki 67 kg) nusileido bulgarui Yasenui Birsenui.

Antradienį į ringą žengs net 7 lietuviai – Ričardas Kulis, Modestas Juodpusis, Evelina Puidaitė, Rytis Lekys, Mantas Rimdeika, Raimondas Avlasevičius ir Vitas Karosas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

