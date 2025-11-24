Gediminas Grinius Argentinoje nutraukė ultrabėgimą

„Lenktynių šį sezoną tiesiog buvo per daug. Kūnas ir ypač mano skrandis neatsistatė po tokio krūvio“, – teigė G. Grinius, įveikęs 95 km ir 5500 m vertikalaus pakilimo.
Julius Vainauskas finišą pasiekė per 23 val. 55 min. 9 sek. ir užėmė 43-ią vietą, o savo amžiaus grupėje buvo 13-as. Nugalėjo kanadietis Ethanas Petersas (15:01:29).
Lapkričio 22 d. Kenošoje (Viskonsino valstija) vyko NCAA II diviziono kroso čempionatas.
Dominyka Petraškaitė 6 km nubėgo per 22:15.2 ir tarp 263 dalyvių buvo 141-a. Jos universiteto, „Palm Beach Atlantic“, komanda užėmė 31-ą vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!