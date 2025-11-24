 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Gediminas Grinius Argentinoje nutraukė ultrabėgimą

2025-11-24 17:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 17:01

Argentinoje vyko UTMB bekelės ultrabėgimo varžybos. 132 km distancijoje su 6516 m vertikalaus pakilimo startavo ir Gediminas Grinius, bet jis finišo nepasiekė.

Gedimino Griniaus nuotr. | asmeninio archyvo nuotr.

Argentinoje vyko UTMB bekelės ultrabėgimo varžybos. 132 km distancijoje su 6516 m vertikalaus pakilimo startavo ir Gediminas Grinius, bet jis finišo nepasiekė.

0

„Lenktynių šį sezoną tiesiog buvo per daug. Kūnas ir ypač mano skrandis neatsistatė po tokio krūvio“, – teigė G. Grinius, įveikęs 95 km ir 5500 m vertikalaus pakilimo.

Julius Vainauskas finišą pasiekė per 23 val. 55 min. 9 sek. ir užėmė 43-ią vietą, o savo amžiaus grupėje buvo 13-as. Nugalėjo kanadietis Ethanas Petersas (15:01:29).

Lapkričio 22 d. Kenošoje (Viskonsino valstija) vyko NCAA II diviziono kroso čempionatas.

Dominyka Petraškaitė 6 km nubėgo per 22:15.2 ir tarp 263 dalyvių buvo 141-a. Jos universiteto, „Palm Beach Atlantic“, komanda užėmė 31-ą vietą.

