TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo MVP – spindėjęs N.Mirotičius

2025-10-04 13:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 13:25

Monako „AS Monaco“ naujokas Nikola Mirotičius tapo antro turo MVP.

N.Mirotičius dominavo prieš Dubajaus klubą

Monako „AS Monaco“ naujokas Nikola Mirotičius tapo antro turo MVP.

0

34-erių aukštaūgis prieš Dubajaus „Dubai“ vos per 20 minučių surinko 19 taškų ir 32 naudingumo balus, o jo vedama komanda šventė pergalę.

Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Juancho Hernangomezas (39 naud.) ir prieš Kauno „Žalgirį“ spindėjęs Stambulo „Fenerbahče“ vedlys Wade'as Baldwinas (34 naud.) surinko daugiau naudingumo balų, bet abiejų komandos patyrė nesėkmes.

Simbolinį turo penketą uždaro po 30 naudingumo balų surinkę Kostas Sloukas („Panathinaikos“) ir Andreasas Obstas (Miuncheno „Bayern“).

