Eurolygos turo MVP – spindėjęs N.Mirotičius

34-erių aukštaūgis prieš Dubajaus „Dubai“ vos per 20 minučių surinko 19 taškų ir 32 naudingumo balus, o jo vedama komanda šventė pergalę.
Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Juancho Hernangomezas (39 naud.) ir prieš Kauno „Žalgirį“ spindėjęs Stambulo „Fenerbahče“ vedlys Wade'as Baldwinas (34 naud.) surinko daugiau naudingumo balų, bet abiejų komandos patyrė nesėkmes.
Simbolinį turo penketą uždaro po 30 naudingumo balų surinkę Kostas Sloukas („Panathinaikos“) ir Andreasas Obstas (Miuncheno „Bayern“).
