Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Milano klubas pralaimėjo prieš J.Gorhamo ekipą

2025-10-05 18:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 18:58

Po dvigubos Eurolygos savaitės pralaimėjimą Italijos lygoje patyrė Milano „EA7 Emporio Armani“ (0/1). Ettore Messinos kariauna namie 71:74 (25:21, 19:24, 8:16, 19:13) pralaimėjo Tortonos „Dorthona“ (1/0).

Z.LeDay&#039;us buvo ryškus

Po dvigubos Eurolygos savaitės pralaimėjimą Italijos lygoje patyrė Milano „EA7 Emporio Armani“ (0/1). Ettore Messinos kariauna namie 71:74 (25:21, 19:24, 8:16, 19:13) pralaimėjo Tortonos „Dorthona“ (1/0).

REKLAMA
0

Šeimininkai galėjo išplėšti pratęsimą, bet paskutinėje atakoje tiek Giampaolo Ricci, tiek ir Armoni Brooksas iš toli buvo netikslūs.

Nugalėtojų gretose ryškiai žaidė buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius Justinas Gorhamas – 11 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 17 naudingumo balų per 30 minučių. Rezultatyviausias svečių ekipoje su 16 taškų buvo Ezra Manjonas.

Be Josho Nebo, Shavono Shieldso ir Lorenzo Browno žaidusioje Milano ekipoje Zachas LeDay'us buvo rezultatyviausias su 16 taškų, 11 pridėjo Marko Guduričius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų