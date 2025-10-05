Milano klubas pralaimėjo prieš J.Gorhamo ekipą

Šeimininkai galėjo išplėšti pratęsimą, bet paskutinėje atakoje tiek Giampaolo Ricci, tiek ir Armoni Brooksas iš toli buvo netikslūs.
Nugalėtojų gretose ryškiai žaidė buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius Justinas Gorhamas – 11 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 17 naudingumo balų per 30 minučių. Rezultatyviausias svečių ekipoje su 16 taškų buvo Ezra Manjonas.
Be Josho Nebo, Shavono Shieldso ir Lorenzo Browno žaidusioje Milano ekipoje Zachas LeDay'us buvo rezultatyviausias su 16 taškų, 11 pridėjo Marko Guduričius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!