Mirė tūkstančius sujaudinusi 36-erių lietuvė: „Šiandien ji išėjo“

Mirus Indrei – jautrūs sesers žodžiai
I. Jekabsonės gyvybė užgeso vakar, spalio 20-ąją. Išėjimui ji, rodos, pasirinko simbolinę dieną – vakar Indijoje buvo minima Šviesos diena. „Šiandien ji tapo šviesa“, – vakar rašė sesuo.
„20.10.2025… 05:28
Šiandien – Diwali, didžiausia Indijos šventė. Šviesos diena, kai visa šalis spindi tūkstančiais lempučių, kai džiaugsmas, viltis ir šviesa pripildo kiekvienus namus.
Aš laukiau šios dienos… svajojau dėvėti ryškų sari, pasipuošti spalvomis ir džiaugtis kartu su visais.
Bet nutiko taip, kad šiandien dėviu juodą.
Mano mylima sesė Indrė pasirinko išeiti būtent šią šviesos dieną.
Vakar jai labai skaudėjo, ir aš prašiau Dievo – jei jai liko tik kančia, tegu Jis pasiima ją šiandien, kai visa Indija švyti. Kad ji pati taptų viena iš tų šviesų, kurios niekada neužgęsta.
Ir taip nutiko.
Šiandien ji išėjo.
Šiandien ji tapo šviesa.
Šiandien aš ją paleidžiu aukštyn – ten, kur nėra skausmo, tik ramybė ir amžina šviesa.
Sese, Tu amžinai būsi mano širdyje“, – jautriu įrašu apie netektį pranešė Indrės sesuo Laura.
Agresyvų vėžį išdavė vos vienas simptomas
Ši žinia palietė šimtus širdžių – Indrės istoriją sekė ne vienas, stebėjo, kaip ji laikosi, gydymo eigą.
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, Indrei gimdos kaklelio vėžys pirmą kartą diagnozuotas prieš maždaug dvejus metus. Vienintelis vėžį išdavęs simptomas buvo pakraujavimai.
Tačiau liga ne tik atsinaujino, bet ir ėmė plisti, gydymo galimybės Norvegijoje išsisėmė – dėl to seserys išvyko į Indiją, Naująjį Delį. Čia Indrei atliktos operacijos, taikytas chemoterapinis gydymas.
Dar rugpjūčio mėnesio pabaigoje Laura kreipėsi į žmones su prašymu padėti surinkti pinigus operacijai stipriai pablogėjus plaučių funkcijai.
