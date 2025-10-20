Mirė talentingas Lietuvos tapytojas

Liūdna žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusi Kauno rajono bendruomenė pasidalijo informacija, kur ir kada galima ištarti paskutinį „sudie“.
Atsisveikinama su tapytoju Konstantintu Žardalevičiumi
Visą gyvenimą menui paskyrusio K. Žardalevičiaus darbai buvo eksponuoti ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose Jungtinių Amerikos Valstijų galerijose, jis aktyviai dalyvavo įvairiose meno akcijose.
„KONSTANTINAS ŽARDALEVIČIUS (1955-2025): TAPYTOJAS, KURIAM RŪPĖJO PASAULIO SUTVĖRIMO PASLAPTYS
Kauno rajono bendruomenė neteko spalvingos asmenybės, Raudondvaryje gyvenusio tapytojo abstrakcionisto Konstantino Žardalevičiaus. Apie Tėčio mirtį savo feisbuko paskyroje pranešė jo dukra Saulenė Žardalevičiūtė.
K. Žardalevičius meno paslapčių mokėsi visą gyvenimą – pradedant privačiomis studijomis Karaliaučiuje ir Kauno keturmetėje dailės mokykloje, Vilniaus dailės institute, studijoje prie I. Repino menų akademijos Sankt Peterburge, buvo laisvuoju klausytoju Muchinos dailės institute. Taip pat gilinosi į matematiką, astrologiją, fiziką, filosofiją.
1982–1989 metais surengė 11 personalinių tapybos parodų. Kūrė knygų viršelius, interjerus, reklamą. 1989–1991 metais gyveno JAV. Pristatė personalinę tapybos parodą šeštajame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, Čiurlionio galerijoje, eksponavo savo kūrinius įvairiose JAV galerijose.
1991–1993 metais surengė 5 personalines parodas, dalyvavo įvairiose meno akcijose Lietuvoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje.
1993–2009 metais Raudondvario pilyje veikė nuolatinė dailininko tapybos kūrinių ekspozicija.
Pasak menotyrininkės Kristinos Civinskienės, K. Žardalevičių nuolat jaudino pasaulio sukūrimo, išminties, dvasinio tobulėjimo ir žmogaus suvokimo ribotumo temos. Jo paveiksluose galima įžvelgti baltiškų ir rytietiškų simbolių.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, draugams ir visai bendruomenei.
Dukra Saulenė informuoja, kad atsisveikinti su velioniu galima sekmadienį nuo 15 val. iki 21 val. „Rekviem“ ritualinių paslaugų namuose.
Pirmadienį 12. 30 val. – Šv. mišios Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje ir išlydėjimas į senąsias Raudondvario kapines.
Prašo nenešti gėlių, nes nemėgo.
Romualdo Požerskio nuotr.“, – vakar pranešė Kauno rajono bendruomenė.
