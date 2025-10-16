Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudi netektis: mirė gerbiamas Lietuvos profesorius

2025-10-16 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 14:25

Eidamas 85-uosius metus mirė tapytojas, buvęs ilgametis Vilniaus dailės akademijos (VDA) profesorius Povilas Ričardas Vaitiekūnas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Eidamas 85-uosius metus mirė tapytojas, buvęs ilgametis Vilniaus dailės akademijos (VDA) profesorius Povilas Ričardas Vaitiekūnas.

Apie tapytojo mirtį trečiadienį pranešė VDA.

„Povilas Ričardas Vaitiekūnas – vienas reikšmingiausių šiuolaikinės lietuvių tapybos meistrų, kurio kūryboje atsiskleidė savitas lietuviško peizažo poetinis matymas, jautrumas šviesai ir erdvei“, – nurodoma VDA pranešime.

Užuojautą išreiškė ir premjerė

Užuojautą dėl profesoriaus mirties išreiškė premjerė Inga Ruginienė.

„Povilas Ričardas Vaitiekūnas buvo iškili asmenybė, kurios tapybos darbuose atsiskleidė ypatingas jautrumas šviesai, peizažui ir žmogaus vidiniam pasauliui. Jo kūrybinis palikimas ir pedagoginė veikla išaugino ne vieną Lietuvos menininkų kartą. Atsiminsime jį kaip kūrėją, kurio darbai praturtino mūsų kultūros peizažą ir paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių tapyboje. Gili užuojauta profesoriaus artimiesiems, kolegoms, ugdytiniams ir visiems, kuriuos palietė jo kūryba“, – teigė I. Ruginienė.

Menininkas gimė 1940 metais Kaune.

1964 metais baigė tapybos studijas tuometiniame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) valstybiniame dailės institute.

1967–1976 metais gyveno ir kūrė Pažaislyje, nuo 1977 metų – Vilniuje. Daug metų dėstė Vilniaus dailės akademijoje, buvo dailininkų grupės „24“ narys. 

Menininkas buvo Tapybos katedros dėstytojas ir vedėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

