Šias COVID-19 pandemijos pasekmes jaučiame iki šiol: „Tai buvo nusikalstama, piktybinė veikla“

Apie tai laidoje diskutavo Seimo narė Jurgita Sejonienė, Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė Auristida Gerliakienė ir Seimo narys Saulius Skvernelis. Politikai ir medikai svarstė, kodėl Lietuvoje kilo tokia nepasitikėjimo banga, ar iš tiesų buvo galima elgtis kitaip ir kas iš viso to pelnėsi.
Diskusiją pradėjęs laidos vedėjas Artūras Anužis priminė, kad galimybių paso įvedimas 2021-aisiais sukėlė milžiniškas aistras. Ar tai buvo Ingridos Šimonytės Vyriausybės klaida?
„Praktiškai visoje Europoje tie galimybių pasai veikė – vienokiu ar kitokiu formatu. Lietuva pasirinko tokią priemonę skatinti vakcinaciją. Aš nesakau, kad tai buvo ideali priemonė, bet geresnės niekas nepasiūlė“, – teigė Seimo narė J. Sejonienė.
Tuo metu S. Skvernelis priminė, kad kai reikėdavo keliauti į užsienį, „visi tuos pasus griebdavo savanoriškai“. Pasak jo, nors priemonė sukėlė daug emocijų, ji turėjo aiškų tikslą – pasiekti bent 80 proc. paskiepytų gyventojų ir sustabdyti viruso plitimą.
„Taip, buvo perlenkimų, ypač kalbant apie vaikus, bet tie sprendimai buvo greitai pataisyti“, – pridūrė politikas.
„Antivakseriams buvo leista per daug“
Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė A. Gerliakienė neslėpė – ją labiausiai stebino, kad vadinamiesiems „antivakseriams“ buvo suteikta tiek viešos erdvės.
„Mane piktino, kad antivakseriams buvo leidžiama labai daug – netgi Seimo salė buvo suteikta konferencijai, kurią surengė Dainius Kepenis su Ugniumi Kiguoliu. Tai – antivalstybinė veikla, ir ji neturėjo būti skatinama tokiu mastu“, – pabrėžė ji.
Anot A. Gerliakienės, tai – ir išsilavinimo stoka. Vietoj to, kad šviestųsi patys, žmonės renkasi tikėti informacija, kurią randa internete. „Žmonės nesugeba mąstyti kritiškai, globaliai, todėl pasirenka tai, ką ir nori pasirinkti“, – sakė ji.
J. Sejonienė atkreipė dėmesį į gilesnę problemą – visuomenės pasitikėjimą sąmokslo teorijomis.
„Tikrai nemaža tautos dalis yra linkusi tikėti konspiracijos teorijomis. Socialiniai tinklai čia padarė milžinišką žalą. Tai buvo organizuota veikla. Dėl to mums nepavyko greitai suvaldyti situacijos, nors vakcinos jau buvo. Pasekmės jaučiamos iki šiol. Aš manau, kad tai buvo piktybinė, nusikalstama veikla. Iš ko Sveikatos teisės institutas išsilaikė? Manau, kad jiems buvo mokama“, – sakė ji.
Mokslas susidūrė su kita puse
Savo ruožtu S. Skvernelis tikino, kad kovos su dezinformacija mūšis dar nesibaigė.
„Net ir politiniai sumetimai yra. Dabar nieko, riba išnyko. Aurelijus Veryga, mano sveikatos apsaugos ministras, kuris buvo kartu pirmose gretose su šita kova, jis dabar sako: „žinote, gal to nereikia, ano nereikia".
Ir palaiko savo politinėje frakcijoje kolegas, kurie visiškai neigia. Ne, ne vien medikai, ten buvo ir kiti, bet tie žmonės pateko per virusą į Seimą, atsirado politiniai judėjimai“, – sakė buvęs premjeras.
