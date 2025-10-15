Inga Ruginienė: sprendimas pridėti 10 taškų prie egzaminų buvo geras, nes kitos išeities nebuvo

„Sprendimas buvo padarytas geras, nes kitos išeities nebuvo“, – Vyriausybėje trečiadienį žurnalistams sakė premjerė.
„Mes, man atrodo, aiškiai deklaravom – dešimt taškų sistema nėra pats geriausias būdas, bet mes kito būdo neturėjome. Deja, turėjome čia ir dabar taisyti tas klaidas, kurias padarė konservatorių Vyriausybė“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra, atlikus tyrimą, nustatė, kad vertinimo komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai, kuriais nuspręsta pridėti dešimt taškų kiekvienam abiturientui visuose egzaminuose, išskyrus lietuvių kalbos, „prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“.
Tačiau atsižvelgus į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į teismą.
Pasak prokuratūros, egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią komitetas priima sprendimus dėl egzamino išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
Prokuratūra Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją įpareigojo spręsti, kaip pašalinti nustatytus pažeidimus.
I. Ruginienė tikino, kad tokį sprendimą buvo privaloma priimti siekiant kuo daugiau vaikų suteikti galimybę siekti aukštojo išsilavinimo, tačiau planuojami pokyčiai, kad tokių priemonių ateityje taikyti neprireiktų.
„Švietimas yra vienas iš prioritetinių dalykų. Ir, man atrodo, kad mes turime suteikti (galimybę – BNS) maksimaliai platesniam ratui vaikų toliau mokytis, nes išsilavinusi bendruomenė tai yra ypatingai svarbus aspektas mūsų šalyje“, – teigė Vyriausybės vadovė.
„Šiai dienai mes turime ir ilgalaikius tvarius sprendimus, iki gruodžio 1-os Švietimo ministerija turi parengti normalią tvarką, kaip bus dėliojama egzaminų įvertinimo kartelės, kaip bus egzaminai vertinami. Ir grįšim prie tos sistemos, kur mes suteiksim daugiau vaikų galimybę toliau mokytis“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, kad kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.
Vertinimo komiteto pirmininkas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius tuomet teigė, kad nepridėjus taškų, būtų itin didelis neišlaikiusiųjų skaičius.
Ministrė Raminta Popovienė sakė, kad rezultatų padidinimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
Tačiau šis sprendimas sulaukė kritikos dėl to, kad apsunkina konkurenciją stoti į universitetus tiems abiturientams, kurie surinko šimtukus ir aukštus balus be pridėtų taškų.
