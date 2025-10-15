Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Politikams įsiklausant į kultūros bendruomenės reikalavimus, premjerė kompromisų laukia ir iš jos

2025-10-15 10:45 / šaltinis: BNS
2025-10-15 10:45

Politikams įsiklausant į kultūros bendruomenės reikalavimus, premjerė Inga Ruginienė sako laukianti, kad kompromisus darytų ir kita pusė.

Inga Ruginienė BNS Foto

Politikams įsiklausant į kultūros bendruomenės reikalavimus, premjerė Inga Ruginienė sako laukianti, kad kompromisus darytų ir kita pusė.

„Mes padarėme pagrindinius ir didelius žingsnius dėl Kultūros ministerijos, tam tikri kultūros bendruomenės nariai su padėkomis ir man asmeniškai rašė. Matyt, tam tikrus lūkesčius mes išpildėme ir išgirdome protestuotojų balsą. Mes esame ta institucija, kuri eina link kompromiso, tad labai norėčiau, kad ir ta kita pusė taip pat judėtų link kompromiso“, – trečiadienį Vyriausybės žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.

Ji pakartojo, kad iš „Nemuno aušros“ nėra sulaukusi jokio kandidato į kultūros ministrus.

Pasak I. Ruginienės, kokių nors pavardžių paminėjimo pokalbio metu nereikėtų laikyti kandidatų pateikimu.

„Nemuno aušros“ vicepirmininkė Daiva Žebelienė antradienį žurnalistams teigė, kad partija Vyriausybės vadovei yra pateikusi kandidatą į kultūros ministrus.

I. Ruginienė pabrėžė, kad parenkant tiek kultūros ministrą, tiek viceministrus, bus vertinama jų kompetencija ir tinkamumas pareigoms, o ne tai, kas juos pasiūlė.

Kultūros protesto asamblėja kelia reikalavimą, kad „Nemuno aušra“ nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją, neteiktų kultūros ministro ir viceministrų kandidatūrų.

Reaguodama į tai šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partija nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, o ieškoti kultūros ministro ėmėsi pati I. Ruginienė.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.

Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.

