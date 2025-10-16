Skaudi žinia: mirė vos 21-erių Lietuvos plaukikas

Liūdną žinią pranešė Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras.
Mirė Lietuvos plaukikas
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko ilgametis „Gintaro“ sporto centro sportininkas, Lietuvos plaukimo meistras Martin Tretjak.
Martin mūsų centre žengė pirmuosius žingsnius dar 2011 metais – jaunas, ryžtingas ir kupinas entuziazmo. Per daugelį metų baseinas tapo jo antraisiais namais, o jis pats – pavyzdžiu daugeliui jaunųjų sportininkų savo nuoširdumu ir begaliniu atsidavimu sportui.
Per savo sportinę karjerą Martin pasiekė įspūdingų rezultatų – jis ne kartą gerino Lietuvos rekordus estafetiniuose plaukimuose, garsindamas savo vardą ir mūsų centro bendruomenę visoje šalyje.
2024 m. kovo 23–24 d. Baltijos šalių čempionate Martin įvykdė normatyvus ir tapo Lietuvos plaukimo meistru.
Iš visos širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir draugams.
Atsisveikinti su Martin galima spalio 16 d. nuo 17 val. ir spalio 17 d. iki 15 val. laidojimo namuose „Aterna“, Šilutės pl. 48b, Klaipėd“, – rašoma pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!