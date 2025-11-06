Lietuvos socialdemokratai išgyvena skaudžią netektį: mirė gerbiamas narys

Žodžiais apie netektį Klaipėdos socialdemokratai vakar pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Atsisveikinama su Vytautu Kasparaičiu
V. Kasparaitis buvo daugeliui pažįstamas sporto bendruomenės narys – dėstė kūno kultūrą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, lengvosios atletikos čempionatuose yra iškovojęs medalius.
V. Kasparaičiui priklauso 13 Lietuvos lengvosios atletikos rekordų. Už veiklą ir indėlį į sportinę veiklą velionis buvo apdovanotas.
„In memoriam Vytautui Kasparaičiui
Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome LSDP Klaipėdos miesto skyriaus Pajūrio partinės grupės nario Vytauto Kasparaičio.
Vytautas Kasparaitis buvo ilgametis klaipėdiečių rengtų LSDP respublikinių sąskrydžių sporto varžybų vyriausiasis teisėjas, Klaipėdos valstybinės kolegijos kūno kultūros dėstytojas, puikiai pažįstamas ir mylimas sporto bendruomenės narys.
Didžiavomės savo geraširdžiu bičiuliu ir jo sportiniais pasiekimais. Vytautas buvo apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos medaliu. Dalyvaudamas pasaulio ir Europos lengvosios atletikos čempionatuose, bėgdamas 400 m ir 800 m distancijas, jis iškovojo keturis sidabro, vieną bronzos ir Senjorų pasaulio žaidynių aukso medalį.
Vytautui priklauso aštuoni atvirų ir penki uždarų patalpų Lietuvos lengvosios atletikos rekordai skirtingose amžiaus grupėse. Net penkerius metus iš eilės jis laimėjo sveikuolių organizuojamų finalinių varžybų taures. Po pertraukos sugrįžęs į bėgimo takelį, Vytautas dar kartą įrodė savo jėgą ir užsispyrimą – iškovojo Latvijos atviro senjorų lengvosios atletikos čempionato 400 m bėgimo taurę.
V. Kasparaitis nuoširdžiai dalijosi savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi, vis ragino bičiulius sportuoti, bėgioti, rūpintis sveikata. Deja, gal ne visi spėjome pasinaudoti jo patarimais...
Mielas Vytautai, visada prisiminsime Jus kaip entuziazmu trykštančią, šviesią asmenybę.
Nuoširdžiai užjaučiame bičiulio šeimą, vaikus, anūkus ir visus, kurie brangino Vytauto talentą ir šviesą...“ – dalijosi bendražygiai.
