Žuvusio krepšininko Timmos žmona pratrūko dėl šokiruojančio laiško: „Niekas neturi teisės minėti jo vardo“

Laiško autorė kaltino ją esą „bendraujant ir miegant su svetimais vyrais“, tarp jų – ir jos pačios sutuoktiniu.
Gavusi grasinimus – nusprendė nebetylėti
Pasak A. Sedokovos, laiškas ją šokiravo: „Tu gali mėnesiais neatsakyti į mano žinutes, bet tau tai nepadės. Nerekomenduoju bendrauti su svetimais vyrais, ypač su mano. Priešingu atveju gailėsiesi, kad su manimi susidėjai“, – teigia moteris.
Tačiau atlikėja nusprendė sureaguoti ramiai – ji ėmėsi aiškintis, kas slypi už šių žodžių.
„Gali būti, kad tai tiesiog persekiotojas, kuris bet kokia kaina nori dėmesio. Arba pavydi moteris, kuri prisiklausė apkalbų. Galbūt jos vyras man kažką parašė, o ji tai pamatė – taip kartais nutinka darbe“, – samprotavo A. Sedokova.
Viskas paaiškėjo netikėtai
Po kelių valandų dainininkė išsiaiškino, kad visos šios dramos priežastis – visai nekaltas įvykis.
Pasirodo, laiško autorės vyras buvo jos kaimynas, kuris kartą padėjo įnešti į butą nuo gerbėjo gautas gėles. Jie apsikeitė telefono numeriais, jei kada prireiktų pagalbos – būtent tai ir išprovokavo pavydo priepuolį.
„Jeigu tavo vyras rašo kitoms – kalbėkis su juo, o ne grasink kitoms moterims“, – pabrėžė ji.
„Ne visada kalta moteris“
Savo įraše Ana paragino pavydžias moteris pažvelgti į situacijas iš šalies:
„Merginos, prašau, paklauskite savo vyro: „Kaip tu drįsti rašyti kitoms?“ Jei jis atsako: „Mes tik šiaip“, – tada darykite išvadas, o ne grasinkite kitai moteriai. Ne visada kalta moteris. Kartais reikia pakelti galvą ir pažiūrėti į tą, kuris šalia.“
Atlikėja pridūrė, kad niekada nebūtų su vedusiu vyru ir niekam neleis jai grasinti: „Man niekas negali grasinti. Aš praėjau karo kelius – niekas manęs nepalauš.“
Griežtas prašymas – nebepriminti buvusio vyro
A. Sedokovą įskaudino ir tai, kad į šią istoriją buvo įtrauktas jos buvęs vyras, krepšininkas Janis Timma.
„Kai kas nors pamini mano buvusio vyro vardą – mane tai labai žeidžia. Niekas neturi teisės jo minėti blogame kontekste. Norite mane pažeminti? Pirmyn. Bet man tikrai nėra ko prarasti“, – rašė ji.
Dainininkė anksčiau yra sakiusi, kad neketina aptarinėti Timmos mirties su žurnalistais.
„Prašau, palikite jo vardą ramybėje. Tegul jis gyvena ramiai – nors ir ten, danguje. Kodėl jūs keliate žmonėms tokį skausmą?“ – sakė Sedokova.
