  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Dalios Belickaitės dukra gimtadienį sutiko taip, kaip kiti tik svajoja: sulaukė ypatingo gesto

2025-11-15 20:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 20:43

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė.

Renginyje pasirodė ir dviejų vaikų mama Dalia Belickaitė su dukra Atėne. Šiandien mergaitei – ypatinga diena.

Ypatingas gestas

Mergaitė švenčia savo gimtadienį, kurį nusprendė paminėti apdovanojimų ceremonijoje. Ten ji su mama atliko Kakės Makės užduotį – pataikyti kojines į skalbinių krepšį.

Vėliau visa arena sudainavo mergaitei gintadienio dainelę. Jos miela reakcija ir šypsena ištirpdė žiūrovų širdis.

Vakaro staigmenos

Viena iš šeštadienio vakaro staigmenų – televizijos ekrane debiutuojanti Dainos Bosas dukra Magdalena Bosaitė, kurią išvysime kaip vieną iš renginio žinių reporterių.

„Labai džiaugiuosi, kad Magdalena gali būti šios nuotaikingos šventės dalimi. Tai – graži, kūrybiška patirtis, leidžianti vaikams drąsiai kalbėti, bendrauti ir atrasti save. Man, kaip mamai, svarbiausia matyti jos norą augti ir išbandyti naujus dalykus“, – sako D. Bosas.

O Natalijos Bunkės sūnus Kristupas tapo vienu iš šventės žinių vedėjų. Jo laukė ir neeilinė patirtis – tam, kad į vaidmenį įsijausti būtų ir dar lengviau, jis iš tiesų filmavosi TV3 žinių studijoje!

Kristupo mama N. Bunkė savo sūnaus debiutą žinių vedėjo rolėje priima su šypsena: „Esu labai laiminga, kad Kristupas gali patirti tokį nuotykį televizijoje. Tai – puiki proga jam save išbandyti, lavinti drąsą ir bendrauti su žmonėmis. Smagu stebėti, kaip jis mokosi, atranda naujų dalykų ir drąsiai žengia į priekį. Juokais pasakiau, kad, jei Kristupas taip startuoja, šeimoje turėsime tikrą naują žvaigždę. Ir tai – tik pradžia!“

Prie Magdalenos ir Kristupo prisijungs ir Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras. Jie dalinsis įspūdžiais, kalbins svečius, žvaigždes ir apdovanojimų nominantus Rožinio kilimo transliacijos metu.

„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų scenoje šį šeštadienį pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės: OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir King.

Renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas, tad laukia išdaigos, juokas ir daugybė staigmenų visai šeimai!

Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.

Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos – už savo mylimiausius jie atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.

Nominacijos ir nominantai

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

