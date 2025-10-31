Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės gyvenime – naujas vingis

2025-10-31 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 09:55

Televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės gyvenime – svarbūs pokyčiai. Moteris neria į naują veiklą ir pristato savo tinklalaidę.

Indrė Kavaliauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės gyvenime – svarbūs pokyčiai. Moteris neria į naują veiklą ir pristato savo tinklalaidę.

REKLAMA
3

Žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Nauja veikla

Facebook Indrė paviešino mielą vaizdo įrašą su vaikais bei akimirką iš filmavimo. Prie įrašų ji rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gyvenime prisistatome kaip gydytojos, advokatės, projektų vadovės, verslininkės. Išvardijame diplomus, pasiekimus, sporto šakas, o pabaigoje – tyliai, tarsi tarp kito – pridedame: „na, ir plius esu mama“.

REKLAMA
REKLAMA

Ši laida gimė tam, kad tą „ir plius“ pagaliau ištartume garsiai – nes būti mama yra pliusas, o ne mažytė išnaša po gyvenimo CV. Nes motinystė nėra pabaiga – ji pradeda naują skyrių Mama+

Youtube man ima patikti, tad truputį leidžiu sau ten pagyventi. Kai vaikai norės, galės dalyvauti kartu. Šį kartą padalyvavo. Pridedu laidos nuorodą komentaruose.“

Netrukus Facebook pasipylė žmonių sveikinimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų