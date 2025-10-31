Televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės gyvenime – naujas vingis

Žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nauja veikla
Facebook Indrė paviešino mielą vaizdo įrašą su vaikais bei akimirką iš filmavimo. Prie įrašų ji rašė:
„Gyvenime prisistatome kaip gydytojos, advokatės, projektų vadovės, verslininkės. Išvardijame diplomus, pasiekimus, sporto šakas, o pabaigoje – tyliai, tarsi tarp kito – pridedame: „na, ir plius esu mama“.
Ši laida gimė tam, kad tą „ir plius“ pagaliau ištartume garsiai – nes būti mama yra pliusas, o ne mažytė išnaša po gyvenimo CV. Nes motinystė nėra pabaiga – ji pradeda naują skyrių Mama+
Youtube man ima patikti, tad truputį leidžiu sau ten pagyventi. Kai vaikai norės, galės dalyvauti kartu. Šį kartą padalyvavo. Pridedu laidos nuorodą komentaruose.“
Netrukus Facebook pasipylė žmonių sveikinimai.
