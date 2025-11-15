Politikės Ingridos Šimonytės gyvenime – ypatinga diena

Jai sueina 51-eri metai.
Atsivėrė apie gyvenimą
Neseniai politikė lankėsi „Jaunimo linijos“ tiklalaidėje „Iš širdies“ su vedėja Diana Bukantaite. Atvirame pokalbyje moterys palietė itin svarbias ir įvairias temas, prisiminė mokyklos bei studijų laikus. Pašnekovė taip pat papasakojo, kas padeda susidoroti su aršia visuomenės kritika.
Kalbėdama apie mokyklos laikus, Ingrida pripažino, kad nors viskas ėjosi puikiai, vienas dalykas sekėsi prasčiau.
„Sekėsi daugiau mažiau viskas. Galbūt šiek tiek mažiau sekėsi dailė. Anuomet nebuvo tikslo mokyti vaikus, nors galima išmokti piešti, buvo kliaunamasi žmogaus talentu. Jei turėjai muzikinį talentą – jis buvo vystomas, o kiti talentai – kaip Dievas davė“, – pasakojo tinklalaidės viešnia.
Šeimos spaudimas ir būreliai
Pasak politikės, iš šeimos pusės buvo jaučiamas spaudimas būti daktare.
„Buvau iš tų vaikų, kuriuos visi bandė tempti į savo pusę. O mama visada buvo tikra, kad aš turiu būti gydytoja, nes jei sekasi visi dalykai – reiškiasi turi būti gydytoja. Tarsi visi žino, ką tau reikia veikti“, – kalbėjo ji.
Būdama maža Ingrida lankė chorą, tačiau pripažino, kad ši veikla nebuvo mėgstamiausia. Jai norėjosi išbandyti kitus būrelius, tačiau tuometiniuose laikuose, tai buvo neįmanoma.
„15-a mano gyvenimo metų prabėgo sovietmetyje ir dabar žmonėms tai yra sunku įsivaizduoti. Kai kurie įsivaizduoja, kad visi buvo užimti, buvo daug būrelių, bet taip nebuvo. Man taip atsitiko, kad mane pasirinko bent keli chorai ir muzikos mokyklos. Savo gėdai ar garbei turiu pasakyti, kad nemėgau aš to dalyko. Man daug labiau norėjosi aktyvumo, pavyzdžiui, žaisti futbolą, bet tais laikais mergaitės futbolo nežaidė“, – teigė politikė.
Nors muzikos mokykla nebuvo pašnekovės mėgstamiausia veikla, iš jos liko mylimo senelio dovana, kurią ji brangina ir iki šiol.
„Liko pianinas namuose, kurį man padovanojo senelis, kai pradėjau lankyti muzikos mokyklą. Tais laikais tai buvo baisus deficitas ir labai brangus dalykas. Nuo to laiko tas pianinas keliauja iš namų į namus su manimi. Kažkada pagalvojau, kad prisėsiu ir kažką pagrosiu, bet prisėdusi pažiūrėjau į klavišus ir pagalvojau – ne“, – nusijuokė ekonomistė.
Mokyklos baigimas ir universitetas
Mokyklą I. Šimonytė baigė puikiai – sidabro medaliu. Nors tai laikoma didžiuliu pasiekimu, Ingrida papasakojo, kad iš tiesų ji tikėjosi aukso medalio.
„Tuo metu, kai baigiau mokyklą, kadangi tai buvo pirmieji nepriklausomybės metai, kaip ir dabar – buvo visokių eksperimentų. Pirma laikiau stojamuosius, tada baigiamuosius. Universitete stodama rašiau rašinį, už jį gavau 4 (aut. past – vertinama buvo penkiabalėje sistemoje). Ne už gramatikos dalį, o už literatūros. Matyt, tam, kuris taisė, kažkas nepatiko mano interpretacijoje. Man, niekada neturėjusiai ketverto literatūroje, tai buvo… Gaivi situacija. Taip atsitiko, kad per mokyklinius metus niekada neturėjusi literatūros ketverto, aš gaunu ketvertą atestate ir ne aukso, o sidabro medalį“, – dalijosi moteris.
Po mokyklos ji pasirinko ekonomikos studijas. Nors tais laikais šis dalykas buvo naujas, ji neabejojo, kad to nori. Studijuodama magistrą Ingrida ir pradėjo savo karjeros kelią. Darbdavius sužavėjo vienas dalykas.
„Dar studijuodama pradėjau dirbti finansų ministerijoje. Tuo metu mano didžiausias privalumas, kad mokėjai anglų kalbą. Dėl to mane pamatė kaip vertingą laimikį ir pasičiupo“, – sakė Ingrida.
Karjeros kelias
Pati darbo finansų ministerijoje pradžia, pasak jos, priminė daugumos pirmojo darbo patirtį.
„Pradžia buvo, deja, kaip ir daugumos, nes kai ateini į tokią didelę biurokratinę struktūrą, žmonės nelabai žino, ką tu gali, duoda paprastesnius dalykus. Nunešti popierius, diskelį, flešą“, – juokėsi ji.
Vėliau I. Šimonytė kilo karjeros laiptais, kuriuos, kaip sakė, iš eilės perlipo visus. Anot jos, tapti finansų ministre ar būti politikoje – tikslo nebuvo.
„Jei ne krizė 2008-2009 m., taip ir nebūtų atsitikę. Tuo metu laikas buvo ant tiek blogas, kai Andrius Kubilius man pasiūlė, aš galvojau: Juokiatės jūs iš manęs? Aš tikrai nenoriu būti grynoje politikoje. Aš esu gera ekspertė, už tai mane gerbia, noriu tokia likti. Bet kadangi buvo toks blogas laikas, buvo taip aišku: kad ir ką bedarysi, bus žmonių, kurie bus pikti. Taip aš išėjau iš finansų ministerijos pabaigusi finansų ministre“, – prisiminė laidos viešnia.
Išskirtinė savybė
Pasakodama apie sėkmingos karjeros paslaptis, ji išskyrė savybę, kuri, jos manymu, labai padėjo. Tai – drąsa.
„Aš stengiausi nesėdėti kampe ir netylėti, jei vykdavo kažkokia diskusija, kur aš manau, kad turiu ką pasakyti – stengdavausi tai padaryti. Kartais žmonės turi labai blogų minčių, bet nedrįsta jų pasakyti.
Man atrodo, man drąsos pasakyti niekada netrūko. Tada atsirado daugiau užduočių, matyt, taip ir išsibando žmonės“, – kalbėjo I. Šimonytė.
Pašnekovės teigimu, klaidų darbe buvo, tačiau jos ne visada buvo lengvai pamatuojamos. Ypač sunku suvokti jų poveikį, kai visi žmonės turi skirtingas nuomones.
„Žinoma, būna, kad nepasiseka, arba atrodo, kad nepasisekė. Bet gyvenime dažnai atsitinka taip, kad kai praeina kažkiek laiko, tu pamatai visai kitus kampus arba pasikeitus aplinkybėms pagalvoji, kad gal ir gerai, kad tai neįvyko. Nesėkmes galima vertinti visaip. Kai dirbi privačiame versle, tai lengvai pamatuojama. Kai tai valstybės tarnyba – visada apie žmonės turi tris milijonus nuomonių“, – šyptelėjo politikė.
Išsikelia sau klausimą
Ji atskleidė, kad dalykas, padedantis priimti svarbius sprendimus – vieno klausimo išsikėlimas. Jis ją lydėjo daugumą karjeros.
„Turiu tokį pratimą, tarp į šalis draskančių dalykų, tarp kurių 180 laipsnių kampas yra, aš sėdžiu ir medituoju, bandau sugalvoti, kur visame šitame yra saikas? Bandau ieškoti saiko, kaip mato tų visų veiksmų, kuriuos sveiko proto politika turi daryti“, – atskleidė ji.
Paklausta apie tai, kaip susitvarko su kritika, moteris sakė, kad svarbu nepriimti aršių žmonių komentarų asmeniškai.
„Tai įprasta, kai darai dalykus, kurie nėra akivaizdūs. Visi tave kritikuoja, visi sako, kad turi mažinti mokesčius ir didinti algas nepasakydami, iš kur paimti pinigų. Tada visi kritikuoja už tai, kad skola labai didelė, ignoruodami, iš kur ji atsiranda ir kad tai, ką jie siūlo – tik didina ją. Man atrodo, aš stengiausi nepriimti nieko asmeniškai. Tai nėra apie asmenį, tai yra apie darbą. Išsimiegi, ateina nauja diena ir vėl eini daryti viską, kaip gali geriausiai“, – teigė Ingrida.
Visą „Jaunimo linijos“ tinklalaidę su Ingrida Šimonyte galite pamatyti YouTube:
Gyvenimas ir karjera
Ji gimė Vilniuje, statybos inžinieriaus ir ekonomistės šeimoje. 1984 m., būdama dešimties, su tėvais iš Žirmūnų mikrorajono persikraustė gyventi į Antakalnį, kuriame ir praleido vaikystę bei jaunystę.
1992 m. sidabro medaliu I. Šimonytė baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Vilniaus Žirmūnų gimnazija) ir iškart po mokyklos įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, kuriame 1996 m. įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro laipsnį, o 1998 m. – ekonomikos magistrą. I. Šimonytė ir po studijų tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė įvairiuose tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, JAV Tarptautinės plėtros agentūros, Europos Sąjungos organizacijų ir kt.) organizuojamuose mokymuose.
1997 m. pradžioje, dar studijuodama magistrantūroje, I. Šimonytė laimėjo konkursą ir Finansų ministerijos Mokesčių skyriuje pradėjo dirbti ekonomiste. Ministerijoje įkūrus Mokesčių departamentą ėjo įvairias pareigas – buvo ekonomistė, skyriaus, vėliau departamento vadovė. Dirbdama daugiausia dėmesio skyrė mokesčių įstatymų derinimui su Europos Sąjungos teise.
2004 m. gegužės mėn. Šimonytė tapo ministerijos sekretore atsakinga už mokesčius, audito, apskaitos ir atskaitomybės klausimus, o 2008 m. – ir už Fiskalinės politikos departamentą. 2009 m. liepos mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. 15-oje Vyriausybėje ėjo ministrės pareigas.
Po ilgamečio darbo ministerijoje, 2013–2016 m. Šimonytė tapo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja. Tuo pačiu metu ji užėmė Lietuvos banko valdybos narės pareigas, kuravo priežiūros klausimus, buvo Europos Sąjungos bendros bankų priežiūros institucijos – Priežiūros valdybos – narė.
2014 m. Vilniaus universiteto bendruomenė Šimonytę išrinko išorine Vilniaus universiteto tarybos nare, o 2014–2016 m. – Tarybos pirmininke.
Nuo 2016 m. iki dabar, Ingrida Šimonytė yra Seimo narė, išrinkta Antakalnio vienmandatėje rinkimų apygardoje I ture.
2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke. Jos ministrų kabinetas darbą pradėjo 2020 m. gruodžio 11 d.
Šiemet su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija dirba Seimo opozicijoje.
Be gimtosios lietuvių, Šimonytė taip pat moka anglų, lenkų, rusų kalbas, taip pat turi švedų kalbos pagrindus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!