Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Jaunimo linija

„Jaunimo linijos“ dovana kauniečiams: emocinio atsparumo konferencija su A. Dulkiu, R. Kanapeckaite ir kitais ekspertais

REKLAMA / 2025-10-02 11:11 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Spalio 10-ąją, minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, „Jaunimo linija“ kviečia į emocinio atsparumo konferenciją „Jei gaus sirenos – ar panikuosit?“. Ji vyks Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje ir yra viena iš nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ dalių.

„Jaunimo linijos“ dovana kauniečiams: emocinio atsparumo konferencija su A. Dulkiu, R. Kanapeckaite ir kitais ekspertais

Spalio 10-ąją, minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, „Jaunimo linija“ kviečia į emocinio atsparumo konferenciją „Jei gaus sirenos – ar panikuosit?“. Ji vyks Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje ir yra viena iš nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ dalių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien emocinis atsparumas svarbesnis nei bet kada

Neramūs laikai – karo grėsmė, informacinis triukšmas, nežinia dėl ateities. Tokiose aplinkybėse emocinis atsparumas tampa gyvybiškai svarbiu įgūdžiu. Konferencija kviečia tuos, kurie nori sustiprinti savo vidinį pasirengimą: sužinoti, kaip tvarkytis su jausmais ir išlaikyti pusiausvyrą kilus grėsmei.

REKLAMA

Almantas Dulkys: apie jausmus, kurie daro mus stipresnius

Pagrindinį pranešimą skaitys Almantas Dulkys – vienas populiariausių „LinkedIn“ autorių, psichologijos ir emocinės gerovės konferencijų įkūrėjas, knygos „Geltonas feniksas“ autorius. Pasak jo, tik kalbėdami apie jausmus ir juos sureikšmindami galime išlikti stiprūs ir pasiruošę išbandymams:

REKLAMA
REKLAMA

„Jausti reiškia gyventi, kalbėti apie jausmus – dalintis gyvenimu: linksmu ir nuviliančiu, liūdnu ir įkvepiančiu. Visokiu. Ir ne tam, kad duodant tikėtumeisi kažką gauti mainais, o tam, kad dalintis turi kuom,“ – sako A. Dulkys.

Ekspertai padės pasiruošti neramiems laikams

Konferencijoje taip pat kalbės karininkė, psichologė Rosita Kanapeckaitė, kuri papasakos, kas iš tiesų atsakingas už mūsų psichologinį atsparumą. Judesio mokytojas, filosofas Justas Kučinskas ves praktinę sesiją apie kūno išmintį bei streso valdymą chaotiškų permainų metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas įdomiausių konferencijos akcentų – ekspertų diskusija „Emocinis atsparumas – mūsų geopolitinis resursas“. Lietuvos kariuomenės psichologė ltn. Karolina Puzinaitė pabrėžia, kad emocinis atsparumas šiandien yra neatsiejamas nuo pasirengimo geopolitinėms krizėms:

REKLAMA

„Šių dienų geopolitiniame kontekste emocinis atsparumas tampa svarbus psichologinis gebėjimas išlaikant kritinį mąstymą, labiau subalansuotą elgesį bei kūno vienovę. Pasitelkiant emocinį lankstumą, gebame matyti ir vertinti situacijas įvairiu kampu. Emocinis atsparumas padeda sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu, ką galiu kontroliuoti ir kas priklauso nuo manęs,“ – sako K. Puzinaitė.

REKLAMA

Diskusijoje taip pat dalyvaus doc. dr. psichologas Vytautas Jurkuvėnas ir LRT Naujienų tarnybos žurnalistė Kristina Karlonė. Pokalbį moderuos „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.

Bilietas – tai dovana sau ir pagalba kitiems

Konferencija vyks spalio 10 d. nuo 13 val. iki 16.30 val. Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje. Bilietus galima įsigyti čia: https://bit.ly/4nV7xOS . Kiekvienas bilietas – tai ne tik investicija į savo emocinę sveikatą, bet ir parama „Jaunimo linijai“, jau daugiau nei tris dešimtmečius teikiančiai emocinę paramą telefonu ir internetu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Partneriai, įžiebiantys žalią šviesą gyvenimui

Konferenciją iš dalies remia Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija. Renginio bičiuliai – Ąžuolyno biblioteka ir bilietų platintojas kakava.lt. Žalią šviesą gyvenimui įžiebia „Acme Grupė“ ir „Tele2“.

Spalio 10-ąją ateikite ir kartu patirkime, kad emocinis atsparumas – tai raumuo, kurį gali sustiprinti kiekvienas.

Straipsnį parengė: „Jaunimo linija“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų