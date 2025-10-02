„Jaunimo linijos“ dovana kauniečiams: emocinio atsparumo konferencija su A. Dulkiu, R. Kanapeckaite ir kitais ekspertais

Šiandien emocinis atsparumas svarbesnis nei bet kada
Neramūs laikai – karo grėsmė, informacinis triukšmas, nežinia dėl ateities. Tokiose aplinkybėse emocinis atsparumas tampa gyvybiškai svarbiu įgūdžiu. Konferencija kviečia tuos, kurie nori sustiprinti savo vidinį pasirengimą: sužinoti, kaip tvarkytis su jausmais ir išlaikyti pusiausvyrą kilus grėsmei.
Almantas Dulkys: apie jausmus, kurie daro mus stipresnius
Pagrindinį pranešimą skaitys Almantas Dulkys – vienas populiariausių „LinkedIn“ autorių, psichologijos ir emocinės gerovės konferencijų įkūrėjas, knygos „Geltonas feniksas“ autorius. Pasak jo, tik kalbėdami apie jausmus ir juos sureikšmindami galime išlikti stiprūs ir pasiruošę išbandymams:
„Jausti reiškia gyventi, kalbėti apie jausmus – dalintis gyvenimu: linksmu ir nuviliančiu, liūdnu ir įkvepiančiu. Visokiu. Ir ne tam, kad duodant tikėtumeisi kažką gauti mainais, o tam, kad dalintis turi kuom,“ – sako A. Dulkys.
Ekspertai padės pasiruošti neramiems laikams
Konferencijoje taip pat kalbės karininkė, psichologė Rosita Kanapeckaitė, kuri papasakos, kas iš tiesų atsakingas už mūsų psichologinį atsparumą. Judesio mokytojas, filosofas Justas Kučinskas ves praktinę sesiją apie kūno išmintį bei streso valdymą chaotiškų permainų metu.
Vienas įdomiausių konferencijos akcentų – ekspertų diskusija „Emocinis atsparumas – mūsų geopolitinis resursas“. Lietuvos kariuomenės psichologė ltn. Karolina Puzinaitė pabrėžia, kad emocinis atsparumas šiandien yra neatsiejamas nuo pasirengimo geopolitinėms krizėms:
„Šių dienų geopolitiniame kontekste emocinis atsparumas tampa svarbus psichologinis gebėjimas išlaikant kritinį mąstymą, labiau subalansuotą elgesį bei kūno vienovę. Pasitelkiant emocinį lankstumą, gebame matyti ir vertinti situacijas įvairiu kampu. Emocinis atsparumas padeda sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu, ką galiu kontroliuoti ir kas priklauso nuo manęs,“ – sako K. Puzinaitė.
Diskusijoje taip pat dalyvaus doc. dr. psichologas Vytautas Jurkuvėnas ir LRT Naujienų tarnybos žurnalistė Kristina Karlonė. Pokalbį moderuos „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Bilietas – tai dovana sau ir pagalba kitiems
Konferencija vyks spalio 10 d. nuo 13 val. iki 16.30 val. Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje. Bilietus galima įsigyti čia: https://bit.ly/4nV7xOS . Kiekvienas bilietas – tai ne tik investicija į savo emocinę sveikatą, bet ir parama „Jaunimo linijai“, jau daugiau nei tris dešimtmečius teikiančiai emocinę paramą telefonu ir internetu.
Partneriai, įžiebiantys žalią šviesą gyvenimui
Konferenciją iš dalies remia Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija. Renginio bičiuliai – Ąžuolyno biblioteka ir bilietų platintojas kakava.lt. Žalią šviesą gyvenimui įžiebia „Acme Grupė“ ir „Tele2“.
Spalio 10-ąją ateikite ir kartu patirkime, kad emocinis atsparumas – tai raumuo, kurį gali sustiprinti kiekvienas.
Straipsnį parengė: „Jaunimo linija“.
