TV3 naujienos > Žmonės

Dalios Belickaitės vyras Edvinas Šeškus prakalbo apie grįžimą į krepšinį: užminė mįslę

2025-09-21 09:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 09:40

Žinomas nuomonės formuotojas, krepšininkas Edvinas Šeškus jau kurį laiką nėra matomas aištelėje ant parketo, kadangi visą laiką vyras skiria šeimai. Apie sugrįžimą į krepšinį prakalbo ir pats.

Edvinas Šeškus (Nuotr. BNS)

Žinomas nuomonės formuotojas, krepšininkas Edvinas Šeškus jau kurį laiką nėra matomas aištelėje ant parketo, kadangi visą laiką vyras skiria šeimai. Apie sugrįžimą į krepšinį prakalbo ir pats.

4

Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalno įrašu, kuriame šneka apie sugrįžimą į krepšinį.

Kankina nežinomybė

Gerbėjai nuolat klausia Edvino, kada šis vėl grįš žaisti krepšinį, todėl vyras nusprendė pasidalinti atviru įrašu, kuriame atsivėrė šia tema.

Edvinas greta nuotraukos rašo:

„Edvinai, tai kada grįši į krepšini ?

Jeigu atvirai, tai aš nežinau. Labai arti sugrįžimo buvau jau šį sezoną, bet tada supratau, jog turėsiu važiuoti gyventi į kitą šalį ir daug laiko praleisti vienas be šeimos…

Todėl sprendimas buvo gan lengvas, pinigai uždirbami, o laiko su augančiom dukrytėm jau niekada neatsuksi. Viltis sugrįžti į aikštelę tikrai yra!

Gal su visa šeima į Aziją, o gal 3x3, gal 5x5 Europoje. Po naujų metų pamatysime“.

Kaip rašo pats Edvinas, šiuo metu svarbiausias laikas yra su šeima, su augančiomis dukromis, kurių vaikystė vyrui yra svarbiausias aspektas.

