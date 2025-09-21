Dalios Belickaitės vyras Edvinas Šeškus prakalbo apie grįžimą į krepšinį: užminė mįslę

Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalno įrašu, kuriame šneka apie sugrįžimą į krepšinį.
Kankina nežinomybė
Gerbėjai nuolat klausia Edvino, kada šis vėl grįš žaisti krepšinį, todėl vyras nusprendė pasidalinti atviru įrašu, kuriame atsivėrė šia tema.
Edvinas greta nuotraukos rašo:
„Edvinai, tai kada grįši į krepšini ?
Jeigu atvirai, tai aš nežinau. Labai arti sugrįžimo buvau jau šį sezoną, bet tada supratau, jog turėsiu važiuoti gyventi į kitą šalį ir daug laiko praleisti vienas be šeimos…
Todėl sprendimas buvo gan lengvas, pinigai uždirbami, o laiko su augančiom dukrytėm jau niekada neatsuksi. Viltis sugrįžti į aikštelę tikrai yra!
Gal su visa šeima į Aziją, o gal 3x3, gal 5x5 Europoje. Po naujų metų pamatysime“.
Kaip rašo pats Edvinas, šiuo metu svarbiausias laikas yra su šeima, su augančiomis dukromis, kurių vaikystė vyrui yra svarbiausias aspektas.
