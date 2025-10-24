Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Natalija Bunkė suspindo elegancija: akį traukė 1 detalė

2025-10-24 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 17:25

Garsi Lietuvos dainininkė Natalija Bunkė dalyvavo gero bičiulio Saugirdo Vaitulionio naujos knygos pristatyme. Ją atlydėjo vyras Edgaras Eidėjus.

Natalija Bunkė surengė grandiozinį savo parduotuvės atidarymą (nuotr. asm. archyvo)

Garsi Lietuvos dainininkė Natalija Bunkė dalyvavo gero bičiulio Saugirdo Vaitulionio naujos knygos pristatyme. Ją atlydėjo vyras Edgaras Eidėjus.

REKLAMA
7

Pristatyme žvilgsniai krypo į Nataliją dėl elegantiško įvaizdžio bei ypatingos detalės.

Suspindo elegancija

Moteris renginiui pasirinko klasikinį įvaizdį: vilkėjo pilką kostiumą plačiomis kelnėmis ir ilgesniu švarku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie jo priderino pilką palaidinę ir batus su auksine detale.

Plaukus atlikėja buvo susirišusi, o iš aksesuarų pasirinko Chanel auskarus, kurie blizgėdami šviesose traukė akį bei tapo puikiu akcentu.

Natalijos vyras Edgaras taip pat pasirinko elegantišką įvaizdį: vilkėjo juodą švarką, mėlynas kelnes ir tamsią palaidinę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Aira
Aira
2025-10-24 17:42
Puiki elegancija -apsmukusiom kelnėm ,super .
Atsakyti
Manęs nedomina
Manęs nedomina
2025-10-24 18:33
Ruskė ir ruskij mir...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų