Viešumoje pasirodžiusi Natalija Bunkė suspindo elegancija: akį traukė 1 detalė

Pristatyme žvilgsniai krypo į Nataliją dėl elegantiško įvaizdžio bei ypatingos detalės.
Suspindo elegancija
Moteris renginiui pasirinko klasikinį įvaizdį: vilkėjo pilką kostiumą plačiomis kelnėmis ir ilgesniu švarku.
Prie jo priderino pilką palaidinę ir batus su auksine detale.
Plaukus atlikėja buvo susirišusi, o iš aksesuarų pasirinko Chanel auskarus, kurie blizgėdami šviesose traukė akį bei tapo puikiu akcentu.
Natalijos vyras Edgaras taip pat pasirinko elegantišką įvaizdį: vilkėjo juodą švarką, mėlynas kelnes ir tamsią palaidinę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!