Rūtą Ščiogolevaitę nustebino 19-metės pasirodymas: „Buvau nusiteikusi pakankamai skeptiškai“

Tarp daugybės šio sekmadienio pasirodymų išsiskirs Taurėja Javtokaitė iš Kauno. 19-metė atlikėja į sceną lips su pasirodymu, kuris sujungia jėgą, lankstumą ir meninį jautrumą – ji šoks ant stulpo, demonstruodama profesionalumą ir tikslią techniką.
Taurėja šiuo sportu užsiima jau ne vienerius metus, yra pelniusi prizines vietas Lietuvos čempionatuose. Tačiau šį kartą ji ryžosi kitokiam iššūkiui – pasirodyti didžiojoje televizijos scenoje.
„Esu jau dalyvavusi daugelyje varžybų, todėl norėjau išbandyti save kiek kitokioje aplinkoje“, – pripažins projekto dalyvė.
„Pole dance“ Taurėjai – ne tik sportas, bet ir meno forma, kurioje dera jėga, plastika ir estetika. Anot jos, šis užsiėmimas vis dar sulaukia įvairių reakcijų, tačiau požiūris į jį pamažu keičiasi.
„Kai eidavau į mokyklą ir pasakydavau, kad šoku „pole dance“, visi žiūrėdavo labai kreivai... Bet kai trenerė Vaida laimėjo „Lietuvos talentus“, viskas pasikeitė“, – atviraus ji.
Taurėjos pasirodymas sužavės ne tik technika, bet ir emocijomis – scenoje ji sujungs grakštumą su jėga, o subtilumą – su drąsa.
Na, o teisėjų reakcijos bus kupinos ne tik susižavėjimo, bet ir netikėtų komentarų.
„Absoliučiai gražu, visiškai geras, puikus pasiruošimas, išskyrus... muziką. Kodėl jūs tokią pasirenkate?“ – Taurėjos klaus Marijonas Mikutavičius.
O štai Rūta Ščiogolevaitė prisipažins, kad jai šis sportas – iš tiesų įdomus. Vis dėlto teisėja neslėps, kad prieš pasirodymą buvo nusiteikusi kiek skeptiškai. Tokie numeriai, anot jos, dažnai būna vizualiai įspūdingi, bet ne visada pavyksta perteikti emociją ar istoriją.
„Buvau pakankamai skeptiškai nusiteikusi, bet jūs mane įtraukėte... Tai – ženklas, kad buvo gerai“, – sakys R. Ščiogolevaitė.
O ką pasakus kiti teisėjai? Ar Taurėjai pavyks savo pasirodymu pavergti visus teisėjus ir patekti į kitą etapą?
Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ laida – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
