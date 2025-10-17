Pamatęs Lietuvos moterų kolektyvą Marijonas Mikutavičius nustebo: „Čia kaip kažkokia sekta“

Vilniuje įsikūrusi „Follow me“ bendruomenė vienija daugiau nei 200 moterų. Svarbiausias jų tikslas – įrodyti, kad šokis neturi amžiaus. Savo pasirodymu moterys nori skleisti žinią, kad drąsa ir energija nepriklauso nei nuo metų, nei nuo patirties.
„Mes norime įkvėpti moteris nebijoti amžiaus, nes ribų nėra. Reikia tiesiog drąsiai laužyti nustatytus stereotipus. Šokti gali visi – nesvarbu, kada pradedi“, – sakys studijos trenerė.
Dar nematytas pasirodymas
Bendruomenės durys visada atviros visoms, kurios nori pajusti šokio džiaugsmą ir pasitikėjimą savimi. Šis kolektyvas siekia parodyti, kad šokis – ne tik pasirodymas, bet ir galimybė kiekvienai moteriai atrasti savo stiprybę bei laisvę judesyje.
Scenoje jos atliks „zebrių šokį“ – pasirodymą, kuriame susipins lotynų šokių ritmai, teatrališkumas ir neįtikėtina energija. Įspūdingi kostiumai, pasitikėjimas savimi ir užkrečiantis ritmas prikaustys visų dėmesį.
Tą išvydę teisėjai neslėps nei nuostabos, nei... juoko.
„Čia kaip kažkokia sekta, kaip dalykai, kurių aš neišmanau. Aš negalvojau, kad tokie rūbai egzistuoja, aš neįsivaizdavau, kad kažkur tokie šokiai darosi“, – nustebimo neslėps Marijonas Mikutavičius.
Jam antrins ir Vytautas Rumšas jaunesnysis, kuris atvirai pripažins, kad tokio pasirodymo dar nėra matęs. „Man trūksta žodžių – vien jūsų išėjimas buvo vertas „taip“! Po to bandžiau susikaupti žiūrėti ir toliau... Tai – neregėtas reiškinys, kurį man teko patirti“, – sakys garsus aktorius.
Šaltą rudenio vakarą šis pasirodymas tikrai sušildys žiūrovus prie televizijos ekranų – laukia spalvų, energijos ir moteriškos jėgos pliūpsnis, kuris pažadins net didžiausius skeptikus.
Ar šokių kolektyvo moterims pavyks pavergti visus teisėjus? O gal jos netgi taps vienomis iš tų, kurių neįmanoma pamiršti?
Visa tai pamatysite jau šį sekmadienį, „Lietuvos talentuose“, 19.30 val. per TV3!
