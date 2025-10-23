„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Dangė išklojo atvirai: „Kuo daugiau pučiasi, tuo didesnis nulis“

Mintimis ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos(40 nuotr.)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
Pasisakė atvirai
Moteris džiaugėsi dėl projekto koncertų ir nevyniojo žodžių į vatą kalbėdama apie kai kurių dalyvių sprendimus.
„Kelias į žvaigždes“ projektas – tai ne tik projektas, tai daugeliui dalis širdies, bei to ryškesnio kelio pradžia ir pagreitis. Visi dalyviai, dalyvaujantys ture yra laimingi galėdami ne tik atlikti savo hitus ir tikrai mylimas, ir žinomas žmonėms dainas, galėdami patys susitikti, pasijuokti, pasilinksminti, bet ir galėdami prisiliesti prie savo jaunystės, prie visko, kas išgyventa kadaise, kviečia tą padaryti ir savo klausytojus. Visi jaučia dėkingumą ir laimę galėdami čia dalyvauti ir, kad buvo pakviesti.
Deja, kai kurie spjaudo į vandenį, iš kurio gėrė ir baisiai susireikšminę stato sąlygas, kurių niekas nesiruošia tenkinti. Nors realiai – turėtų nusilenkti kelis kartus organizatoriams už tai, kad jų vardus iš vis įspaudė. Be to – gal išvis būtų daug sunkiau skintis savo kelius. Liūdna, kai tam tikri žmonėms pučiasi ir riečia nosį, įsivaizduodami pasaulio bambomis. Nors iki tų bambų... Tiek to.
Tai va – ką noriu pasakyti!? Kuo daugiau pučiasi, tuo didesnis nulis. Kuo daugiau nori apžioti – tuo dažniau lieka be nieko.
Aš asmeniškai – džiaugiuosi smagiu laiku, džiaugiuosi, kad mano dainos skamba ir nenutilo niekada per tuos 20 metų. Džiaugiuosi turėdama savo klausytoją. Padariau ir sukūriau daugybę naujų darbų, sudalyvavusi daugybėje renginių, kasdien šimtais laiškų gaunu iš žmonių su meile ir pagarba, ir įvertinimu! Ir realūs apdovanojimai buvo mano rankose, bet žinote – niekada nesipučiau ir likau žmogumi.
Šiandien projekte dalyvauju iš pagarbos ir meilės muzikai! Kaip ir mano „KLASIOKAI“! Ir visada jaučiau, ir jaučiu dėkingumą ir pagarbą tiems, kas ir man atvėrė kelius, tik aš, vaikas, nemokėjau to dar suvokti ir pasinaudoti. Šiandien dainuoju ir šypsausi! Gyvenimas – nuostabus. Projektai – nuostabu. Ir mažiau susireikšminimo. Daugiau meilės ir polėkio! Susitikime koncertuose!!! Mes Jūsų tikrai labai lauksime!! Ir kartu, ir kiekvienas atskirai.“
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA