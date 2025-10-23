Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Dangė išklojo atvirai: „Kuo daugiau pučiasi, tuo didesnis nulis“

2025-10-23 17:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 17:57

Kelias į žvaigždes“ gerbėjus šiemet pasiekė džiugi žinia apie didžiuosiuose Lietuvos miestuose įvyksiančius legendinio realybės šou dalyvių koncertus. Apie kai kurių buvusių projektų dalyvių elgesį prakalbo „Kelias į žvaigždės“ projekte išgarsėjusi Dangė Miniauskaitė.

Dangė Miniauskaitė (nuotr. asm. archyvo, nuotr. Andriaus Pelakausko)
40

Kelias į žvaigždes“ gerbėjus šiemet pasiekė džiugi žinia apie didžiuosiuose Lietuvos miestuose įvyksiančius legendinio realybės šou dalyvių koncertus. Apie kai kurių buvusių projektų dalyvių elgesį prakalbo „Kelias į žvaigždės“ projekte išgarsėjusi Dangė Miniauskaitė.

REKLAMA
4

Mintimis ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos
(40 nuotr.)
(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos

Pasisakė atvirai

Moteris džiaugėsi dėl projekto koncertų ir nevyniojo žodžių į vatą kalbėdama apie kai kurių dalyvių sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kelias į žvaigždes“ projektas – tai ne tik projektas, tai daugeliui dalis širdies, bei to ryškesnio kelio pradžia ir pagreitis. Visi dalyviai, dalyvaujantys ture yra laimingi galėdami ne tik atlikti savo hitus ir tikrai mylimas, ir žinomas žmonėms dainas, galėdami patys susitikti, pasijuokti, pasilinksminti, bet ir galėdami prisiliesti prie savo jaunystės, prie visko, kas išgyventa kadaise, kviečia tą padaryti ir savo klausytojus. Visi jaučia dėkingumą ir laimę galėdami čia dalyvauti ir, kad buvo pakviesti.

REKLAMA

Deja, kai kurie spjaudo į vandenį, iš kurio gėrė ir baisiai susireikšminę stato sąlygas, kurių niekas nesiruošia tenkinti. Nors realiai – turėtų nusilenkti kelis kartus organizatoriams už tai, kad jų vardus iš vis įspaudė. Be to – gal išvis būtų daug sunkiau skintis savo kelius. Liūdna, kai tam tikri žmonėms pučiasi ir riečia nosį, įsivaizduodami pasaulio bambomis. Nors iki tų bambų... Tiek to.

REKLAMA
REKLAMA

Tai va – ką noriu pasakyti!? Kuo daugiau pučiasi, tuo didesnis nulis. Kuo daugiau nori apžioti – tuo dažniau lieka be nieko.

Aš asmeniškai – džiaugiuosi smagiu laiku, džiaugiuosi, kad mano dainos skamba ir nenutilo niekada per tuos 20 metų. Džiaugiuosi turėdama savo klausytoją. Padariau ir sukūriau daugybę naujų darbų, sudalyvavusi daugybėje renginių, kasdien šimtais laiškų gaunu iš žmonių su meile ir pagarba, ir įvertinimu! Ir realūs apdovanojimai buvo mano rankose, bet žinote – niekada nesipučiau ir likau žmogumi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien projekte dalyvauju iš pagarbos ir meilės muzikai! Kaip ir mano „KLASIOKAI“! Ir visada jaučiau, ir jaučiu dėkingumą ir pagarbą tiems, kas ir man atvėrė kelius, tik aš, vaikas, nemokėjau to dar suvokti ir pasinaudoti. Šiandien dainuoju ir šypsausi! Gyvenimas – nuostabus. Projektai – nuostabu. Ir mažiau susireikšminimo. Daugiau meilės ir polėkio! Susitikime koncertuose!!! Mes Jūsų tikrai labai lauksime!! Ir kartu, ir kiekvienas atskirai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų