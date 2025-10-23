Kovotojas Arnoldas Misiūnas parduoda prabangų automobilį: paviešino kainą

Įrašą apie parduodamą automobilį jis įkėlė į savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą.
Paviešino kainą
Nuotraukoje užfiksuotas prabangus ir stilingas, juodos spalvos Porsche automobilis.
Prie jo nurodyta ir kaina – 11 tūkst. eurų. Taip pat nurodyta, kad jis varomas benzinu.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad A. Misiūnas su žmona Urte praėjusių metų lapkritį susilaukė pirmagimio, o neseniai pora paskelbė ir dar vieną naujieną – jie laukia ir antrosios atžalos.
A. Misiūno žmona socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo šilta šeimos nuotrauka, kurioje užfiksuota ji kartu su vyru, jų pirmagimiu ir dvejais Urtės vaikais iš praeitų santykių.
Nuotraukoje Urtė vilki baltą, trumpą suknelę, subtiliai išryškinančią jos nėščiosios pilvuką. Pora švelniai susikibusi rankomis, o tarp jų tvyrantis artumas liudija nuoširdų džiaugsmą dėl dar vieno laukiamo šeimos nario.
„Dar daugiau chaoso, dar daugiau ašarų, dar daugiau bemiegių naktų, dar daugiau juoko, dar daugiau meilės, dar daugiau apsikabinimų, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau Mūsų“, – po nuotrauka rašė Urtė.
