Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Falcon kaitina gerbėjų kraują: pasidalijo karštu kadru su maudymuku

2025-10-22 17:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 17:28

Operos solistė Monika Falcon savo gyvenimo akimirkomis mėgsta dalintis socialiniuose tinkluose, kuriuose moteris nenustoja stebinti elegancija ir karštais kadrais.

Operos solistė Monika Falcon savo gyvenimo akimirkomis mėgsta dalintis socialiniuose tinkluose, kuriuose moteris nenustoja stebinti elegancija ir karštais kadrais.

REKLAMA
11

Šįkart socialiniame tinkle Instagram ji pasidalijo pikantišku kadru, kuriuo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Monika Falcon
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Falcon

Karštas kadras

Nuotraukoje operos solistė pozuoja su maudymosi kostiumėliu, sėdėdama baseine. Kadre ji meiliai žiūri į kamerą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie užfiksuotos akimirkos ji šmaikščiai rašė:

„Kuo geriau būti: klevo lapu ar kazlėku?“.

Nustebino įvaizdžiu

Neseniai savo Instagram paskyroje savo sekėjus ji buvo nustebinusi ir elegancija.

REKLAMA
REKLAMA

Pasidalintose nuotraukose Monika vilki elegantišką, rudą, žemę siekiančią suknelę. Prie jos ji priderino smailius rudus batelius.

REKLAMA

Kaklą puošia blizgantis vėrinys. Solistės plaukai paleisti kristi žemyn, o juose matosi šviesios sruogelės.

Komentaruose netrūko susižavėjusiųjų, siunčiančių emociukus. Monika sulaukė ir komplimentų:

„Kokia elegantiška“, „Daili mergina“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-10-22 17:32
pagaliau atsikrate neesamo vyro ,dabar kaitins kraujus...
Atsakyti
Užuojauta
Užuojauta
2025-10-22 17:47
Protelis atsisako
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų