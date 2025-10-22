Monika Falcon kaitina gerbėjų kraują: pasidalijo karštu kadru su maudymuku

Šįkart socialiniame tinkle Instagram ji pasidalijo pikantišku kadru, kuriuo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Karštas kadras
Nuotraukoje operos solistė pozuoja su maudymosi kostiumėliu, sėdėdama baseine. Kadre ji meiliai žiūri į kamerą.
Prie užfiksuotos akimirkos ji šmaikščiai rašė:
„Kuo geriau būti: klevo lapu ar kazlėku?“.
Nustebino įvaizdžiu
Neseniai savo Instagram paskyroje savo sekėjus ji buvo nustebinusi ir elegancija.
Pasidalintose nuotraukose Monika vilki elegantišką, rudą, žemę siekiančią suknelę. Prie jos ji priderino smailius rudus batelius.
Kaklą puošia blizgantis vėrinys. Solistės plaukai paleisti kristi žemyn, o juose matosi šviesios sruogelės.
Komentaruose netrūko susižavėjusiųjų, siunčiančių emociukus. Monika sulaukė ir komplimentų:
„Kokia elegantiška“, „Daili mergina“.
