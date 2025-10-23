Po Seimo nario kostiumu – ištreniruotas kūnas: „aušrietis“ Karolis Neimantas nusimetė marškinėlius

Kadrą be viršutinės drabužių dalies jis paviešino savo Instagram paskyroje.
Paviešino nuotrauką
Paaiškėjo, kad Seimo nariui būdingas kostiumas slepia netikėtą vaizdą. Nuotraukoje matomi ryškūs Seimo nario raumenys bei ranką puošiančios tatuiruotės.
Prie nuotraukos jis dalijosi motyvuojančiais žodžiais:
„Stiprus kūnas – geras tarnas, bet stipri siela – tikras šeimininkas.“
