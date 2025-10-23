Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Po Seimo nario kostiumu – ištreniruotas kūnas: „aušrietis“ Karolis Neimantas nusimetė marškinėlius

2025-10-23 16:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:52

Seimo ir politinės partijos „Nemuno Aušra narys Karolis Neimantas nustebino nusimesdamas drabužius. Vyras paviešino nuotrauką, kurioje matosi ištreniruotas kūnas.

Karolis Neimantas BNS Foto

5

Kadrą be viršutinės drabužių dalies jis paviešino savo Instagram paskyroje.

Paviešino nuotrauką

Paaiškėjo, kad Seimo nariui būdingas kostiumas slepia netikėtą vaizdą. Nuotraukoje matomi ryškūs Seimo nario raumenys bei ranką puošiančios tatuiruotės.

Prie nuotraukos jis dalijosi motyvuojančiais žodžiais:

„Stiprus kūnas – geras tarnas, bet stipri siela – tikras šeimininkas.“

