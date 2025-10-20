Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkos ministras: politinėje komandoje nebus „Nemuno aušros“ narių

2025-10-20 16:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 16:29

Valdančiosios koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ į Vyriausybę deleguotas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog ministerijos politinėje komandoje nebus nė vieno partijos nario. 

Kastytis Žuromskas (nuotr. Roberto Riabovo)

Valdančiosios koalicijos partnerės „Nemuno aušros" į Vyriausybę deleguotas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog ministerijos politinėje komandoje nebus nė vieno partijos nario. 

1

„Buvau gavęs didelį pasitikėjimą ir pažadą, kad turėsiu galimybę pats formuoti komandą, o ne man tiesiog bus įdėta, ką aš turiu joje matyti. Vienas iš mano derybų aspektų buvo, kad eidamas į ministrus noriu pats formuoti komandą“, – „Verslo žinių“ tinklalaidei pirmadienį sakė ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, „Nemuno aušra“ pateikė kelis pasiūlymus į patarėjų pozicijas. 

„Pasiūlymus gali teikti visi koalicijos nariai – tiek socialdemokratai, tiek „Nemuno aušra“, tiek pats buvau paskelbęs, kad ieškau komandos. Bet politinio pasitikėjimo komanda yra pirmiausiai formuojama dėl politinio pasitikėjimo – turi žmogumi pasitikėti, nes vyksta tam tikri politiniai dalykai, horizontaliai turi eiti ir kompetencijos, profesionalumas. Tai šioje vietoje nebus nė vieno „Nemuno aušros“ partijos nario politinėje komandoje“, – sakė K. Žuromskas. 

Ministras taip pat teigė nesantis partijos narys. 

„Labai neprašo įstoti ir nestoju. Bet vis tiek reikia suprasti, kad esu deleguotas nuo „Nemuno aušros“, tai vyksta aktyvus bendradarbiavimas su jais“, – sakė politikas, 19-oje Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbęs aplinkos viceministru. 

BNS rašė, kad K. Žuromskas pernai su „Nemuno aušra“ dalyvavo Seimo rinkimuose, tačiau nebuvo išrinktas. Jis BNS patvirtino rugpjūtį išstojęs iš partijos. 

„Nemuno aušra“ performavus Vyriausybę siūlė Povilą Poderskį palikti ministru, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jo kandidatūrą. Valstybės vadovo teigimu, jam kilo abejonių, kad nebus užtikrintas viešasis interesas šioje srityje.

