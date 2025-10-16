Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aplinkos ministerija siūlo, kad statybų projektą būtų galima vertinti dalimis

2025-10-16 12:55 / šaltinis: BNS
2025-10-16 12:55

Aplinkos ministerija siūlo supaprastinti statybų procesą ir leisti techninį darbo projektą rengti bei teikti dalimis. 

Kastytis Žuromskas (nuotr. Roberto Riabovo)

0

Pasak ministro Kastyčio Žuromsko, taip siekiama statybų procesą padaryti greitesnį ir mažiau biurokratinį kartu išlaikant aukštus aplinkosaugos ir saugumo reikalavimus.

„Buvo įsigaliojęs įstatymas pernai, kad techninį darbo projektą turi ekspertuoti tik pilna apimtimi, tada gali pradėti statyti, tai praktikoje sunkiai suvokiamas ir įgyvendamas procesas, nes techninis darbo projektas yra gyvas, jis pastoviai keičiasi“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį kalbėjo K. Žuromskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, socialiai partneriai siūlė, kad techninį darbo projektą būtų galima vertinti dalimis, tai leistų anksčiau pradėti statybas, sumažėtų jų kaina, sutrumpėtų procesai bei mažėtų administracinė našta.

„Mes leidome susitarti verslui kartu su architektais, projektų vadovais, kad jie patys susitartų ir prisiimtų atsakomybę ir čia valstybė nereguliuotų. Tai, kokias jie projekto dalis kartu susitars, taip ir susitars. Gali būti, kad jie susitars daryti pilną darbo projektą ir tas rizikas prisiimti, arba prisiimti rizikas ir daryti tą projektą dalimis“, – aiškino aplinkos ministras.

Siūloma aiškiau apibrėžti, kaip teikiamas techninis darbo projektas kartu su pranešimu apie statybos pradžią ir kaip atliekama projekto dalių ekspertizė, taip pat kaip fiksuojamas statybos užbaigimas, kai  buvo išduotas leidimas. 

Anot ministerijos, siūloma nepalikti ankstesnių nuostatų, reglamentavusių statybos leidimų išdavimą stambiems projektams ir įmonėms, veikiančioms laisvosiose ekonominėse zonose.  

